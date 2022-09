Tarn. Deux semaines de travaux sur la RN 112, près de Mazamet

La RN 112, dans le Tarn, est en travaux du lundi 5 au vendredi 16 septembre entre la déviation de Saint Alby et le carrefour de Caucalières avec la RD 65, près de Mazamet. La circulation sera interrompue pendant la nuit uniquement la nuit.

La RN 112, dans le Tarn, est en travaux du 5 au 16 septembre entre la déviation de Saint Alby et le carrefour de Caucalières avec la RD 65. Photo d’illustration. CC Mabel Amber – pixabay

Les travaux ne s’arrêtent pas avec la fin de l’été. La RN 112, dans le Tarn, est en travaux du lundi 5 au vendredi 16 septembre entre la déviation de Saint-Alby et le carrefour de Caucalières avec la RD 65, près de Mazamet. La Direction interdépartementale des routes du Sud-ouest, travaille à la réfection de la chaussée dans la traverse de l’agglomération d’Aussillon. Le montant de l’opération s’élève à 600 000 euros, fait savoir la préfecture du Tarn.

Les travaux sont réalisés durant les nuits du lundi au vendredi entre 21 heures et 6 heures du matin. Pendant ce temps, la circulation sera interdite dans les deux sens au niveau de la zone en chantier.

La RN 112 fermée pendant uniquement la nuit

En conséquence des travaux sur la RN 112, une déviation principale empruntant les RD 65 et 612 et des itinéraires de déviation conseillés seront mis en place pour la circulation de transit et la desserte locale en fonction de l’avancement des travaux. Une signalisation particulière sera mise en place pendant la durée des travaux pour prévenir les usagers. En revanche, les véhicules pourront circuler normalement en journée.

En rouge, la portion de route fermée à la circulation durant la nuit. En vert, la déviation. Crédit visuel : préfecture du Tarn

La Direction Interdépartementale des Routes Sud-ouest attire l’attention des automobilistes sur la nécessité de respecter la signalisation et les règles de prudence afin d’assurer leur propre sécurité et celle des personnels travaillant sur le chantier.