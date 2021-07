La liste des 17 étapes de la Caravane du sport, cet été, dans le Tarn

Pour découvrir et pratiquer plus de 40 activités différentes, une Caravane du sport fera le tour du département du Tarn, en 17 étapes, durant les mois de juillet et d’août.

Le Conseil départemental du Tarn souhaite « mettre plus de sport dans la vie des Tarnais ». C’est ainsi qu’il sera possible, en juillet et en août de découvrir et pratiquer plus de 40 activités différentes, grâce à la Caravane du sport tarnais. De quoi « Se mesurer aux champions, s’amuser, se détendre, apprendre » peut-on lire dans un communiqué de presse de la collectivité. Le Tarn étant labellisé Terre de Jeux 2024, le Conseil départemental a l’intention de pérenniser cet évènement jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024. Gratuite, la Caravane fera le tour du département, en 17 étapes, de 10 h à 18 h :

Des activités adaptées à tous les publics

Initiations et découvertes sportives en présence de champions, défis et performances, espace écocitoyen et culture… les activités de la Caravane du sport tarnais sont adaptées à tous les publics, « y compris les personnes en situation de handicap pour certaines », précise le Département. Le matériel est fourni par les clubs partenaires.

Source : communiqué de presse