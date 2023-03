Gaillac. Le festival “Chuchote-moi ta poésie” est de retour en ville

La ville de Gaillac (Tarn) organise pour la 8ème année consécutive son festival “Chuchote-moi ta poésie”, du 1er au 25 mars 2023, en écho avec l’événement national du Printemps des Poètes. Cette année, le thème du festival est “Le voyage en poésie”.

Des impromptus de danse et de poésie sont prévus pendant le festival. Crédit photo : © Raynaud Photo / Ville de Gaillac

Le festival propose une programmation riche et variée pour tous les publics, comprenant expositions, rencontres, spectacles, concerts, performances, concours, ateliers, jeux de piste… De quoi permettre aux visiteurs « de voyager au-delà des frontières ».

Le programme du festival de poésie de Gaillac

“Chuchote-moi ta poésie” propose par exemple un jeu de piste poétique en famille (à partir de 3 ans) qui permet de partir à la recherche des mots échappés des poèmes d’Arthur Casserole dans la ville. L’accès est libre jusqu’au 25 mars à l’espace Culture et à l’Office de tourisme.

Un concours de poésie est également organisé jusqu’au 22 mars, sur le thème du voyage. Il doit tenir sur le format d’un passeport. Trois catégories sont proposées : enfants jusqu’à 11 ans, ados jusqu’à 18 ans, et adultes. La remise des prix aura lieu le samedi 25 mars à l’occasion de la clôture du festival.

Pour cette clôture, qui aura lieu à 14h30, le festival de poésie proposera cinq escales à Gaillac : à la maison des artistes Antonin Artaud, aux écoles de La Voulte et Catalanis, à la médiathèque et à “Cartes sur table”. La compagnie Jean Balcon guidera les visiteurs à travers la ville, avec du théâtre, de la danse, des percussions, un lâcher de lanternes et un repas concert.

Des spectacles et évènements auront lieu sur toute la durée du festival. La programmation détaillée est disponible sur le site de la ville.