Gaillac. Défilé et grand spectacle équestre ce samedi

Pour marquer la fin de la “Route randonnée découverte”, un grand spectacle équestre gratuit est proposé à Gaillac, ville d’arrivée de l’évènement, ce samedi 30 juillet à partir de 17h.

Un spectacle de voltige équestre avec effets pyrotechniques sera donné à Gaillac ce samedi 30 juillet 2022 à 21h30. Crédit photo : © Laurent Douziech.

C’est la fin d’une semaine de voyage à dos de cheval qui s’apprête à être célébrée. Le 23 juillet, les cavaliers de la “Route randonnée découverte” sont partis de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Pendant une semaine, ils ont sillonné l’Occitanie pour découvrir son patrimoine.

Ce samedi 30 juillet 2022, le parcours se termine à Gaillac (Tarn), et c’est l’occasion pour la ville d’arrivée de l’évènement d’organiser un spectacle équestre. Toutes les animations prévues pendant la soirée sont gratuites.

Le programme du spectacle équestre de Gaillac

L’évènement démarrera aux alentours de 17h, par un défilé. Cavaliers, attelages et bénévoles traverseront la ville jusqu’au parc de Foucaud. Le rendez-vous est donné Place des Tulipes.

Le circuit passera par : l’avenue Aspirant Buffet, la rue Victor Hugo, la rue Aristide Briand, la rue de la Madeleine, la place de la Libération, le boulevard Gambetta, et la rue St Roch.

Après avoir parcouru les rues du centre-ville de Gaillac, le spectacle se poursuivra à 21h30. Il s’agira d’une démonstration de voltige équestre avec effets pyrotechniques. On pourra par exemple y voir un cavalier et son cheval faire des acrobaties au dessus des flammes. Les voltigeurs de renommée internationale invités sont Laurent Douziech, Samuel Hafrad, et la Team Rider.

Le spectacle équestre sera précédé d’un marché gourmand et d’un apéro concert, à partir de 19h. Il sera donc possible de se restaurer sur place. Et pour clôturer la soirée, c’est le groupe de pop rock Latitude, originaire de Millau, qui donnera un concert à 23h.