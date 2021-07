Faites vous vacciner avec le Sporting Club Albigeois

Inciter les habitants de la région à se faire vacciner. C’est le but du Sporting Club Albigeois avec une opération menée le mardi 13 juillet. De 13h30 à 17h30, il sera possible de recevoir une dose en compagnie des joueurs.

En cette période de reprise pour le Sporting Club Albigeois et au vu des exigences qui seront de mise lors du lancement du championnat dès le mois de septembre. Le SCA, en collaboration avec la Préfecture du Tarn, l’Agence Régionale de Santé et le Centre de vaccination du parc des expositions d’Albi a décidé de participer à une opération de vaccination.

A ce jour, 5 joueurs du groupe professionnel et cette de formation ont finalisé leur processus de vaccination. De plus, 7 joueurs l’ont initié et 23 autres ne l’ont pas encore entamé. Avec cette après-midi, le Sporting Club Albigeois compte profiter d’une après-midi au sein du centre de vaccination du parc des expositions d’Albi. Ainsi, tous les joueurs pourront initier ou finaliser leur protocole vaccinal.

Comme l’ensemble des personnes présentes ce jour-là, les joueurs recevront leur injection et en profiteront pour partager un moment avec les néo-vaccinés en salle d’attente post-vaccin. Un moment de partage et de convivialité au cours duquel, il sera possible de rencontrer les joueurs de l’équipe et de se faire dédicacer un poster.

Tout le monde est acteur de cette lutte contre la Covid. Une vaccination aboutie simplifiera un accès au Stadium dès la reprise des matches. Actuellement sans limite de jauge, l’accès aux événements de plus de 1 000 personnes sera toujours soumis au pass sanitaire.

La préfète du Tarn et le directeur départemental de l’ARS se réjouissent de cette initiative qui démontre que chacun a un rôle dans la lutte contre l’épidémie.