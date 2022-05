[Visites insolites] Notre-Dame-du-Bourg, le trésor oublié du Tarn

L’Occitanie regorge de sites méconnus qui témoignent pourtant de la richesse patrimoniale locale. Le Journal Toulousain vous emmène, hors des sentiers battus, à la découverte d’endroits caractéristiques de la région, qui figurent rarement dans les guides touristiques. Aujourd’hui, rendez-vous dans le Tarn, dans la petite ville de Rabastens, pour visiter la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg.

Notre-Dame-du-Bourg – CC BY-SA 4.0 Franzrycou

Lorsque l’on pense bâtiment inscrit à l’UNESCO dans le Tarn, c’est la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi et ses murs de briques qui viennent d’abord à l’esprit. Mais à 40 kilomètres à l’Ouest, une autre cathédrale est inscrite sur la célèbre liste du patrimoine mondial. Située sur les hauteurs de la petite ville de Rabastens, en plein pays gaillacois, l’église de Notre-Dame-du-Bourg fait elle aussi partie des trésors à découvrir dans le département. Son allure typique de style gothique méridional, cache en son sein des peintures de la fin du XIIIe siècle. Avec leurs couleurs vives et éclatantes, elles détonnent en ce lieu. Leur remarquable conservation est le fruit d’un concours de circonstances qui a duré pendant des siècles.

Des peintures miraculées

Car ces véritables reliques inestimables ont bien failli disparaître à tout jamais. Au XVIe siècle, les Guerres de Religion font rage dans le Royaume de France entre catholiques et protestants. Les Huguenots prennent possession du lieu pour le transformer en lieu d’habitation pour accueillir leurs troupes. Lorsque les catholiques récupèrent le site, ils décident de le ‘’purifier’’ en recouvrant les murs, et donc les peintures murales, de chaux. Cette opération crée une croûte blanche. Au fil des siècles de nouvelles couches de chaux sont appliquées et les peintures sont oubliées.

En 1859, des travaux sont engagés pour restaurer l’édifice. Les antiques couches de chaux sont alors grattées et, après près de trois siècles, les peintures sont de nouveaux accessibles. Décision est alors prise de les restaurer. Ainsi, il encore possible aujourd’hui de s’émerveiller devant ces scènes bibliques aux couleurs chatoyantes. Ce trésor pictural a valu à Notre-Dame-du-Bourg d’entrer au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si vous êtes de passage dans le Tarn n’hésitez pas à passer par Rabastens, et à visiter Notre-Dame-du-Bourg.

Tom Letreulle