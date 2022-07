Festivals. Une Bulle de Jazz dans le Tarn

Ce week-end des 16 et 17 juillet 2022, le festival Bulle de Jazz se tient au château Lastours, à Lisle-sur-Tarn. Des rencontres musicales mais aussi des découvertes viticoles sont prévues au cœur des vignobles gaillacois.

C’est la deuxième édition de cet évènement lancé en 2021. Affiche : Bulle de Jazz.

C’est un évènement qui réunit les amateurs de jazz et ceux de vin. Le festival Bulle de Jazz tient sa deuxième édition ces 16 et 17 juillet 2022, dans les vignobles gaillacois du Tarn.

Comme pour son lancement en 2021, il reçoit les festivaliers au château Lastours de Lisle-sur-Tarn. Dans le parc en pleine nature de ce domaine familial, au cœur de l’AOC Gaillac, ils pourront assister à quatre concerts et deux DJ sets. Et bien sûr déguster les vins locaux.

La programmation du festival Bulle de Jazz

Pour la soirée de samedi soir, c’est Paloma Pradal qui ouvrira les festivités à 18h. Elle sera accompagnée de deux musiciens, le guitariste Adrien Moignard et le bassiste-contrebassiste Jérémy Bruyère. Le trio interprètera un mélange de jazz et de musiques du monde. « Paloma Pradal a un talent rare et compte déjà parmi les grandes chanteuses flamenca », ajoute le festival.

En deuxième partie de soirée, ce sera au tour des Space Galvachers de monter sur scène. Ce trio de musiciens-compositeurs adore l’improvisation et les répétitions. Sur scène, ils génèrent sans fin des séquences portée par des rythmes artisanaux. Le DJ et animateur radio Yeulma prendra la suite jusqu’à 00h30.

Dimanche à 18h, c’est le Dan Gharibian Trio qui jouera ses airs de jazz et de musiques de l’Est. Des inspirations du Caucase, des Balkans, et du pourtour méditerranéen

Pas de trio mais un quintet, cette fois, pour le dernier concert de jazz du festival à Lisle-sur-Tarn. Le groupe toulousain Pulcinella allie jazz, funk, rock et même musette depuis plus de 15 ans. Ils seront suivis, en clôture, du DJ Bon-Ton Roulay.