Tarn. Un grand casting organisé pour une série produite par France 3

Les producteurs de la série “La séria” diffusée sur France 3 organisent un grand casting pour trouver des figurants et tourner une scène de mariage dans un château dans le Tarn. Tenue de soirée exigée.

Vous avez entre 18 et 70 ans et vous souhaitez participer au tournage d’une série télévisée ? La production de la série ‘’La séria’’, diffusée sur France 3, organise un grand casting pour trouver des figurants, hommes et femmes, afin de tourner une scène de mariage dans le Tarn. Le tournage aura lieu le jeudi 7 octobre, dans un château à Lisle-sur-Tarn. Une tenue élégante sera évidemment exigée pour apparaître à l’écran.

Cette série, réalisée par Amic Bedel, raconte le parcours rocambolesque de deux jeunes toulousains qui souhaitent réaliser une série déjantée en Occitan. L’occasion de « montrer la réalité de cette langue dans la vie de ceux qui la parlent » dans « une fiction drôle et décomplexée », revendique le cinéaste qui jonglera avec le français, l’occitan et, même, le catalan.

Pour participer, les candidats doivent envoyer une photo de profil ainsi qu’une photo de pied en tenue de mariage. La production rappelle que le tournage durera la journée mais également en soirée. (Pour postuler, cliquez sur ce lien).