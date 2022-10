Carburant. Certaines restrictions levées dans le Tarn

La préfecture du Tarn annonce la levée de certaines mesures de restrictions en vigueur face à la pénurie de carburant dans le département. Le mouvement de grève dans les raffineries de TotalEnergies semble s’essouffler.

CC Rama-Wikimedia

« Le préfet du Tarn a signé un nouvel arrêté levant certaines mesures de restrictions concernant l’approvisionnement en carburant », annonce la préfecture du Tarn mercredi 19 octobre à l’approche du premier week-end des vacances de la Toussaint.

« La limitation de 30 litres de carburant pour les véhicules légers est levée pour ne pas pénaliser les départs en vacances. Les restrictions d’approvisionnement en carburant pour les transporteurs sont également levées afin de ne pas limiter leur activité », selon la préfecture tarnaise.

Face à la pénurie de carburant, des mesures restent en vigueur dans le Tarn

En revanche, l’interdiction de vente, d’achat et de distribution et de transport de carburant conditionnée dans tout récipient transportable manuellement, comme les bidons, reste valable dans l’ensemble du Tarn. Cette mesure vise à empêcher les automobilistes de faire du stock.

Aussi, des stations-service réparties sur le département sont toujours mobilisées pour assurer, sur des créneaux horaires dédiés, l’approvisionnement des véhicules des services ou entreprises assurant des missions de service public. Les créneaux en question sont de 8 heures à 11 heures en semaine et de 9 heures à 11 heures le week-end.

Vers la fin du mouvement de grève chez TotalEnergies ?

La mobilisation des salariés de TotalEnergies semble s’essouffler. Deux sites du géant restent en grève jeudi 20 octobre. Il s’agit du dépôt de Feyzin, dans le Rhône, et de la raffinerie de Gonfreville-l’Orcher, en Seine-Maritime, sont les derniers sites en grève, jeudi matin. Après trois semaines de blocages, le mouvement a été “suspendu”, sur les sites de Mardyck et de La Mède. Et la fin de la grève a été votée à la raffinerie de Donges.

« Si des tensions sur l’approvisionnement en carburant persistent dans le département du Tarn, la situation s’améliore. Les deux tiers des stations-service tarnaise fonctionnent normalement et un tiers cconnaissentdes tensions ou des ruptures d’approvisionnement », selon la préfecture.