Tarn. La course Zomb’in The Dark revient à Cap’ Découverte après deux ans d’absence

La course d’orientation dans une ambiance de terreur est de retour après deux ans d’absence. Elle aura lieu le samedi 21 mai 2022 à Cap’ Découverte, près d’Albi.

L’objectif de l’événement : trouver un maximum de balises en 1h30 et éviter les zombies. © Olivier Loser / Zomb’in The Dark

Une course d’orientation au milieu de zombies? C’est l’ambiance proposée par le concept de Zomb’in The Dark. Après deux ans d’absence dû à l’épidémie du Covid-19, les zombies sont de retour à Cap’ Découverte, près d’Albi, le samedi 21 mai prochain. L’objectif de l’événement : trouver un maximum de balises en 1h30 et éviter les zombies.

Le concept de la course Zomb’in The Dark

Les règles de la course d’orientation sont simples : pendant 1h30, les participants doivent explorer un lieu plongé dans la nuit. Seuls ou en équipe, les plus courageux seront munis d’une lampe et d’une carte du terrain. Plus ils auront de balises, plus ils gagneront des points. Mais ce n’est pas tout. La course se complique car le terrain est truffé de zombies affamés et tapis dans l’ombre.

Les zombies n’ont qu’un seul but : arracher les languettes de vie accrochées à la ceinture des participants. A la fin de la course, chaque vie en moins entraîne un malus de points sur le score final du survivant. L’ambiance est au suspens et aux frissons !

Le rendez-vous est donné près d’Albi

L’événement est présent dans le Tarn depuis 2015. Il revient cette année dans l’ancienne mine à ciel ouvert de Cap’ Découverte près d’Albi. De nombreux organismes participent à l’élaboration du projet. Argémie, le club de la Balise Orientation Albigeoise 81 et Cap’ Découverte donnent rendez-vous le samedi 21 mai aux plus valeureux.

Des centaines de zombies et de survivants sont attendus. Pour s’inscrire, la billetterie a ouvert vendredi 8 avril à 19h. Mais le nombre de places est limité. Le tarif de la course s’élève à 10 euros par personne (hors frais de billetterie). Plus d’informations sur la page Web de la course ou sur l’événement Facebook.