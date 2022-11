Sapin, illuminations et marché : à quoi ressemblera Noël à Albi ?

La Ville d’Albi dévoile son programme d’animations pour les fêtes Noël. Spectacle, mapping vidéo, illuminations, visite du Père-Noël, marché gastronomique et artisanal, décorations… Un parfum de féérie flotte déjà dans l’air.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Et pour vous donner un avant-goût de ce que sera Noël à Albi, la Ville vient de dévoiler son programme d’animations. Les festivités débuteront samedi 26 novembre prochain avec l’illumination du grand sapin de 13 mètres de haut sur la place du Vigan. Plus de 400 mètres de guirlandes lumineuses se refléteront dans plus de 500 boules rouges et dorées.

D’autres sapins, plus petits, embelliront également les différents quartiers de la ville, la place Lapérousse, la place Sainte-Cécile ou encore le jardin national. Le Père-Noël sera d’ailleurs présent au cœur de ce dernier pour prendre la pose avec les petits et les grands.

Le marché de Noël d’Albi

Le marché gastronomique et artisanal de Noël revient pour une cinquième édition. « Dans leur chalet de bois installés sur la place du Vigan et sur le jardin national, les artisans et producteurs sélectionnés vous invitent, entre senteur de pain d’épices et effluves de vin chaud, à garnir vos paniers de produits du terroir et de cadeaux artisanaux », se réjouit la Ville d’Albi.

Au total, 29 chalets, dont 16 alimentaires, vous accueilleront dans une ambiance féérique. Les enfants pourront également monter à bord du petit train qui circulera sur la voie ferrée de la place, ou faire le plein de sensations sur le manège panoramique de 45 mètres de haut.

Des illuminations à chaque coin de rue pour Noël

185 décors lumineux illumineront Albi pendant les fêtes de Noël. Un plafond de guirlandes scintillera au-dessus de la rue Mariès, d’autres installations brilleront dans les rues commerçantes, comme sur les Lices Georges Pompidou, et « les arbres de la place du Vigan, du Jardin national, de la place Lapérouse et ceux de la place Sainte-Cécile seront éclairés de guirlandes en LED scintillantes de couleur “blanc chaud” », présente la mairie.

Pour la cinquième année consécutive, la Ville organise également un spectacle de son et de lumières (mapping vidéo). Cette fois-ci, les fresques lumineuses ne seront pas projetées sur la façade de la cathédrale Sainte-Cécile, mais bien sur celle du Palais de la Berbie, pour célébrer le centenaire de la donation des œuvres de Toulouse-Lautrec. Deux autres représentations seront proposées : “Le Noël des animaux” sur la Place du Vigan et “Quand Lautrec inspire les petits Albigeois” (participation des enfants des centres de loisirs) sur le Théâtre des Lices.

De nombreux spectacles pour Noël

Du 17 au 24 décembre, la Ville d’Albi vous propose d’assister gratuitement à de nombreux spectacles de magie, de cabaret, de musique, de cirque et d’illusions, présentés au théâtre des Lices. Le célèbre concert de Noël sera lui assuré le dimanche 18 décembre par la trentaine de chanteurs des “Conférences vocales” qui interpréteront un répertoire éclectique, accompagné par les sonorités de l’orgue de la cathédrale Sainte-Cécile.

Pour rappel, comme chaque année, le Centre communal d’action sociale organise l’opération solidaire “les Lutins de Noël”, au profit des enfants accompagnés par les associations caritatives albigeoises. Pour un jouet neuf non emballé donné, chaque habitant reçoit une place pour assister à un spectacle imaginé par les élèves des écoles de danse de la ville. « L’occasion de divertir petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive, pour une bonne cause », termine la mairie d’Albi.