Manifestation du 16 février. De fortes perturbations de circulation prévues à Albi

La circulation routière sera très perturbée à Albi durant la manifestation contre la réforme des retraites prévues jeudi 16 février.

Une importante manifestation contre la réforme des retraites est prévue jeudi 16 février à Albi, dans le Tarn. Photo d’illustration. © Héloïse Thépaut

Une importante manifestation est prévue jeudi 16 février à Albi en opposition au projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement. Cette mobilisation dans la préfecture du Tarn devrait entraîner des fortes perturbations sur la circulation routière. La préfecture annonce donc la mise en place d’un dispositif spécifique de circulation pour l’occasion.

Les manifestants quitteront le rond-point de la Lunette à 14h30 pour rejoindre les lices Pompidou, en passant par l’avenue François Verdier, l’avenue Foch, l’avenue Gambetta, les Lices Jean Moulin et la place du Vigan.

Voici les perturbations prévues et les itinéraires conseillers le 16 février à Albi

Sur le parcours de la manifestation du jeudi 16 février à Albi, la circulation sera interdite de 11h30 à 18 heures, comme le prévoit un arrêté municipal. Elle sera également fermée sur des voies environnantes. La circulation sera ensuite progressivement rétablie en fonction de la physionomie des lieux.

La préfecture du Tarn conseille plusieurs itinéraires pour circuler à Albi pendant la manifestation du 16 février :

– Pour les personnes arrivant depuis l’Ouest (direction Toulouse-Albi) et se rendant dans le centre (à l’ouest des Lices Pompidou et de l’avenue Gambetta) : sortir à la sortie Fonlabour puis rejoindre la route de Terssac (D13) ;

– Pour les personnes arrivant depuis le Nord d’Albi (direction Carmaux – Albi) et se rendant dans le centre (à l’ouest des Lices Pompidou et de l’avenue Gambetta), prendre l’avenue Albert Thomas, le boulevard Alsace Lorraine puis la rue Rinaldi et traverser le pont-vieux ;

– L’accès à l’hôpital d’Albi se fera par l’itinéraire suivant : Rocade – Avenue Colonel Teyssier – Rue Hippolyte Savary.

Il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’événement.