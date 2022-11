Grippe aviaire. Un élevage de poulet abattu à Albi

Un élevage de poules pondeuses d’Albi a dû être abattu durant le week-end après la détection de cas de grippe aviaire.

L’Influenza aviaire fait des ravages. Il y avait une forte suspicion de grippe aviaire dans un élevage d’Albi, dans le Tarn. Et les résultats d’analyses ont confirmé l’existence de plusieurs cas. « Le 17 novembre 2022, un virus Influenza aviaire a été mis en évidence sur des cadavres de poules pondeuses dans un élevage sur le secteur d’Albi », indique la préfecture tarnaise.

« Compte tenu des derniers résultats d’analyses transmis par le laboratoire de référence et de la forte augmentation du taux de mortalité observé ces dernières heures, l’abattage total de cet élevage de poules pondeuses a été effectué entre samedi après-midi et dimanche matin », annonce aussi la préfecture.

Plusieurs cas de grippe aviaire dans un élevage d’Albi

Après la suspicion de plusieurs cas de grippe aviaire dans un élevage d’Albi, la préfecture du Tarn a pris un arrêté afin de le mettre sous surveillance avec blocage total des volailles et des œufs. Aussi, 33 communes du Tarn se sont retrouvées en zone réglementée temporaire (ZRT), dans laquelle sont interdites toute introduction de volailles vivantes et sortie de volailles ou d’œufs dans ou en partance des élevages.

« La ZRT est pour l’instant maintenue en l’état avec ces restrictions, pour évoluer dans les prochains jours, avec une mise en place d’une surveillance des élevages et mouvements avec prélèvements et/ou contrôle par un vétérinaire sanitaire », fait savoir la préfecture.

« Il est rappelé que les élevages de volailles ainsi que les basses-cours doivent respecter des mesures de biosécurité du niveau de risque élevé vis-à-vis de l’influenza aviaire depuis le 10 novembre dernier pour éviter la contamination de leurs animaux par des oiseaux sauvages, et limiter le risque de diffusion et de propagation de cette maladie », rappelle les services de l’Etat. Par ailleurs, tout détenteur d’une basse-cour doit se déclarer en mairie pour une meilleure connaissance et donc une meilleure surveillance du territoire.