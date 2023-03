Coupures d’électricité à Albi et Gaillac : Enedis porte plainte

Pour manifester contre la réforme des retraites, la CGT a revendiqué des coupures sauvages d’électricité dans le Tarn, comme à Albi et Gaillac. Ces dernières ont eu lieu ce mardi 7 mars, en parallèle des mobilisations organisées ce même jour. Enedis annonce porter plainte.

©Enédis

Ce mardi 7 mars, durant plusieurs heures en fin d’après-midi, de nombreux habitants et commerçants d’Albi et de Gaillac ont été privés d’électricité. En cause ? Le débranchement intentionnel de postes de distribution. Ceux-ci ont eu lieu concomitamment à la manifestation contre la réforme des retraites, qui s’est élancée dans les rues d’Albi à 15h. Non loin d’être une coïncidence, la synchronisation de la mobilisation et des coupures était volontaire, la CGT en ayant revendiqué l’origine.

Pour la seule ville d’Albi, 2 300 foyers n’avaient plus d’électricité de 16h à 18h dans le centre. Enedis a déployé des équipes pour remettre en fonction les transformateurs endommagés et à 18h30, il ne restait plus que 400 foyers à Albi et une centaine à Gaillac sans électricité.

Des actes condamnés par Enedis

L’intentionnalité de ces coupures ayant été confirmée, Enedis a annoncé avoir déposé une plainte, comme l’entreprise le fait à chaque fois qu’a lieu un acte malveillant. « La direction respecte bien évidemment le droit de grève de ses salariés, mais condamne fermement tout acte illégal visant le réseau public de distribution d’électricité pouvant conduire à des coupures de courant pour ses clients et portant atteinte à la sécurité des biens des personnes », s’explique le distributeur d’électricité sur France Bleu.

En effet, parmi les établissements touchés par la coupure d’électricité se trouve l’hôtel de ville, la préfecture, le Conseil départemental ainsi que la clinique Claude Bernard, située à Albi. Les activités de l’établissement de santé n’en ont été que très peu affectées, le groupe électrogène du site ayant pris le relais.