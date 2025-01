La billetterie de l’Albi Run Urbain 2025 est ouverte

Vous pouvez désormais réserver votre place pour la 7ᵉ édition de l’Albi Run Urbain 2025 via la billetterie en ligne. Cet événement solidaire est de retour dans la capitale tarnaise le vendredi 18 avril. Et pour l’occasion les fonds collectés permettront cette année de soutenir Gillian, un étudiant en situation de handicap.

Vous pouvez désormais vous inscrire pour l’Albi Run Urbain via la billetterie en ligne. © Albi Run Urbain

La billetterie pour la 7ᵉ édition de l’Albi Run Urbain est désormais ouverte ! Depuis 2018, cette course caritative attire chaque année des milliers de participants. En 2024, 3 090 coureurs, dont 300 enfants, s’étaient élancés dans les rues au cœur de la cité épiscopale. Cette année, le rendez-vous est fixé au vendredi 18 avril 2025, place du Vigan à Albi.

L’Albi Run Urbain est de retour

Dès 18h, les enfants ouvriront le bal, puis ce sera au tour des adultes de prendre le départ à 19h. L’objectif cette année : collecter des fonds pour aider Gillian, étudiant en école d’ingénieur atteint d’amyotrophie spinale, à financer un véhicule adapté indispensable à son autonomie.

Pour ce faire, vous avez plusieurs parcours proposés pour tous les âges et niveaux :

Courses de 8 km ou 12 km, en solo ou par équipes.

Marche nordique sur 8 km.

Deux parcours enfants : 500 m (5-7 ans) et 1 km (8-11 ans).

Un accès handisport.

De plus, vous pourrez également participer aux animations, et profiter d’un concert, des stands et des remises de prix.

Les places pour cet événement unique sont limitées, alors n’attendez pas pour vous inscrire via le site officiel de la billetterie de l’Albi Run Urbain. Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, il est possible de soutenir la cause en offrant un dossard solidaire.

De plus, les organisateurs recherchent des bénévoles pour renforcer leur équipe et garantir le succès de cette édition. Rejoignez l’aventure en vous inscrivant en ligne également. À vous de jouer !