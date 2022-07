Albi. Derniers jours pour profiter du festival Pause Guitare

Le festival Pause Guitare, qui se déroule à Albi depuis le 5 juillet, touche à sa fin ce week-end des 9 et 10 juillet. Le point sur la programmation de ces derniers jours.

À l’affiche du samedi 9 juillet au soir, on retrouve notamment la fanfare allemande Meute, composée d’onze musiciens. Crédit photo : Steffi Rettinger, CC BY-SA 4.0.

Après une édition marquée par les restrictions sanitaires en 2021, le festival fait son grand retour avec une jauge à 17 000 personnes sur sa scène principale. Pause Guitare s’étale cette année sur cinq jours, du 5 au 10 juillet 2022 à Albi.

Pour cette 26e édition, tous les genres de musique ou presque sont représentés : pop, variété française, rock, rap, électro, métal… Zoom sur la programmation des samedi et dimanche sur la grande scène de Pratgraussals.

La programmation du week-end à Pause Guitare

La soirée du samedi 9 juillet sera sur le thème de l’électro. La jeune artiste française LŪV se produira en première, à 19h. Puis ce sera au tour de la chanteuse déjantée Mara à 19h45. À 21h, c’est le franco-américain Marc Rebillet qui foulera la scène de Pratgraussals.

La deuxième partie de Pause Guitare soirée s’annonce agitée, et devrait faire danser Albi. Le duo Polo & Pan, connu pour son morceau Ani Kuni, jouera à 22h30. Ils seront suivis de la fanfare allemande Meute à 00h15, qui revisite des tubes de musique électronique avec des cuivres. Pour les festivaliers qui ont encore de l’énergie, le bien connu dj Bob Sinclar sera là à 1h45 du matin, pour un set en compagnie de Pedro Winter.

Quant au dimanche 10 juillet, l’ambiance tournera au métal avec quatre groupes. Les anglais d’Employed to Serve joueront à 18h30, suivis des néozélandais d’Alien Weaponry à 19h30. Enfin, pour terminer le festival Pause Guitare d’Albi, Zeal and Ardor monteront sur scène à 20h30, et le célèbre groupe français Gojira clôturera à 22h.