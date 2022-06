Une association vient en aide aux parents “solo” dans le Tarn

La récemment crée association Solidarité des parents solos tarnais veut apporter du soutien aux familles monoparentales dans le département.

Pour l’Insee, une famille monoparentale correspond à « un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n’ayant pas d’enfant) ». L’association Solidarité des parents solos tarnais (SOPAST) veut remettre en cause cette définition. Elle a pour objectif « l’accompagnement vers l’autonomie suite à une rupture conjugale ». « Nous ne sommes pas isolés, bien au contraire, puisque notre leitmotiv est entraide et solidarité. »

L’association aide les parents “solo” à se reconstruire avec une aide « matérielle, alimentaire, psychologique et l’organisation d’événements pour rompre l’isolement. Et nous voulons créer des logements de secours pour les parents ayant besoin de se loger rapidement », explique Garance Morgain, la présidente de la SOPAST.

Le travail a déjà commencé pour l’association d’aide aux parents dans le Tarn, depuis sa création le 30 janvier dernier. « Nous proposons de mener différentes actions très concrètes, comme des sorties, des visites de lieux, type musées ou autres, des repas entre nous, des ateliers avec des sophrologues, des thérapeutes, des lotos, des vides-greniers. »

Des parents seuls face aux difficultés dans le Tarn

Dans les familles monoparentales, les parents rencontrent généralement trois difficultés, selon l’association. Dans un communiqué, elle cite d’abord la précarité de l’emploi. Celle-ci entraîne une précarité financière. « Les baby-sitters, les crèches, les assistantes maternelles, sont de plus en plus chers. Il nous est donc pratiquement impossible de faire garder les enfants. C’est pourquoi il nous est difficile de trouver un employeur compréhensif. Nous sommes considérés comme peu fiables. »

Cela amène une troisième difficulté, la solitude. « Même très entourés, nous sommes seuls face aux critiques et au jugement. Demander de l’aide, se retrouver seul le soir après avoir couché les enfants, ne pas pouvoir parler à quelqu’un de notre journée, est pour le moins assez difficile. »

Informations pratiques : pour contacter l’association Solidarité des parents solos tarnais ou lui venir en aide : sopast81@gmail.com