Tarn. Votre commune est-elle concernée par la présence du loup ?

La présence du loup est avérée dans cinq communes du Tarn. Et elle est possible à plus ou moins long terme dans l’ensemble du département. Photo d’illustration. CC Andrea Bohl

Où se cache le loup ? La préfecture du Tarn a dévoilé en ce début d’année 2023 une carte sur la présence du loup dans le département. Les communes sont classées dans trois niveaux selon la probabilité de la présence de l’animal.

La présence du loup dans le Tarn

Pour la première fois, cinq communes du Tarn sont classées dans le “cercle 1”, c’est-à-dire que la présence du loup est avérée. Il s’agit d’Albine, de Lacabarède, de Mazamet, de Saint-Amans-Soult et de Sauveterre. Elles sont toutes à la frontière avec l’Aude et l’Hérault.

Aussi, 27 communes du Sud du département sont classées en “cercle 2”. Ce niveau correspond à des zones dans lesquelles des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation du loup.

Enfin, tout le reste du territoire tarnais est classé en “cercle 3”. Autrement dit, ce sont des zones possibles d’extension géographique de la présence du loup. L’animal pourrait s’y trouver à plus ou moins long terme.

La préfecture du Tarn a dévoilé en ce début d’année 2023 une carte sur la présence du loup dans le département. Crédit visuel : Préfecture du Tarn

Des aides pour les éleveurs

Ce classement sur la présence du loup publié par la préfecture du Tarn donne accès à des aides à la protection issues de fonds européens (Feader) dont l’État redevient l’autorité de gestion en 2023.

« Ces aides à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup ont pour objectif de favoriser l’adaptation des activités d’élevage à la présence de ce prédateur », selon la préfecture. « Elles visent à accompagner financièrement les éleveurs détenteurs de troupeau d’ovins et de caprins soumis à un risque de prédation à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en compensant les surcoûts induits par les changements de pratiques : gardiennage renforcé, chiens de protection, clôtures électrifiées, étude et accompagnement technique. »