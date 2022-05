Tarn : une partie de la RN 88 sera fermée jusqu’au mois de juillet pour travaux

Des travaux de réfection de la chaussée ont débuté sur une partie de la route nationale 88 (RN 88) qui traverse le Tarn, entre Le Garric et Pampelonne. Des perturbations sont à prévoir jusqu’au mois de juillet.

La Direction interdépartementale des Routes du Sud-Ouest (DIR Sud-Ouest) a débuté ce lundi 30 mai des travaux de réfection de la chaussée sur une partie de la route nationale 88 (RN 88), qui traverse le Tarn. Pour rappel, ce grand axe fait le lien entre les villes de Toulouse et de Lyon et des travaux similaires avaient déjà été réalisés en Lozère.

La portion concernée par ces travaux de rénovation du bitume s’étend du giratoire de “La Tête” à l’échangeur de La Croix de Mille, sur les communes de Pampelonne, Saint-Jean-de-Marcel, Rosières et Le Garric. « Le montant de l’opération s’élève à 1,9 million d’euros », précise la DIR Sud-Ouest.

Plusieurs phases de travaux sur la Nationale 88 dans le Tarn

Les travaux de réfection de la chaussée sur la Nationale 88 devraient durer jusqu’au mois de juillet. Des perturbations de circulation sont à prévoir durant cette période.

Le chantier se déroulera en plusieurs phases :

Du 30 mai au 3 juin, de nuit entre 20h30 et 6h00 : La circulation sera déviée dans les deux sens sur l’itinéraire de déviation fléché de l’échangeur de La Croix de mille au giratoire de “La Tête”.

: La circulation sera déviée dans les deux sens sur l’itinéraire de déviation fléché de l’échangeur de La Croix de mille au giratoire de “La Tête”. Du 7 juin au 8 juillet, les travaux seront réalisés de jour, par section. La RN 88 sera alors fermée dans un sens et la circulation sera basculée dans le sens opposé. Les bretelles de l’échangeur de Rosières concernées par une section fermée seront déviées vers les échangeurs amont ou aval.

Les informations de circulation destinées aux usagers seront indiquées par des panneaux installés temporairement aux abords des routes, de part et d’autre du chantier. La Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest attire l’attention des automobilistes « sur la nécessité de respecter la signalisation et les règles de prudence afin d’assurer leur propre sécurité et celle des personnels travaillant sur les chantiers ».