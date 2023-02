Tarn. Deux ministres en déplacement pour évoquer les retraites agricoles

Le ministre du Travail Olivier Dussopt et le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau sont en déplacement dans le Tarn ce vendredi 3 février. Ils aborderont notamment les pensions agricoles.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt et le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau. Crédit photo : CC BY SA Pierre Antoine / CC BY Régions Démocrates 2010 / Wikimedia commons

Malgré la défiance des syndicats, le gouvernement a bien l’intention de défendre le projet de réforme des retraites. C’est pourquoi, deux ministres sont en déplacement dans le Tarn ce vendredi 3 février. Il s’agit d’Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, et de Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Durant ce déplacement, ils aborderont notamment les pensions agricoles, quelques jours après la mobilisation du mardi 31 janvier, qui a notamment rassemblé à Albi entre 20 000 personnes selon les syndicats, et 9 500 d’après la préfecture du Tarn.

Plusieurs visites au programme des ministres dans le Tarn

Pour commencer leur visite dans le Tarn, les deux ministres sont attendus sur une exploitation spécialisée dans la production de céréales et d’ail rose de Lautrec (IGP) à Saint-Julien-Du-Puy à 10h30. « Ils échangeront avec des retraités agricoles ayant bénéficié des effets des lois dites “Chassaigne”, visant à rehausser les pensions des chefs d’exploitation et de leur conjoint et évoqueront les textes actuellement discutés au Parlement sur ce thème », annonce le ministère de l’Agriculture.

Après l’heure du déjeuner, Olivier Dussopt et Marc Fesneau iront à Albi. Dans le chef-lieu du Tarn, ils feront une visite des services de la Mutualité sociale agricole (MSA). Le ministère précise qu’ils « rencontreront des agents et participeront à une table ronde avec des élus de la MSA et des représentants du monde agricole ».

Enfin, le programme de la journée conduira les ministres à deux rendez-vous différents. Marc Fesneau ira à la chambre d’Agriculture du Tarn pour échanger avec les représentants du bureau et des syndicats. Pendant ce temps, Olivier Dussopt se rendra dans les locaux de la société Coulom Autocars, spécialisée dans le domaine du transport de passagers.