Tarn. Des « défauts majeurs » de sécurité au zoo de Montredon-Labessonnié

La préfecture du Tarn a engagé une procédure d’évacuation et de mise en sécurité concernant deux meutes de loups du zoo de Montredon-Labessonnié. Les animaux sont parvenus à s’échapper de leurs enclos le 19 décembre dernier.

Une procédure d’évacuation et de mise en sécurité concernant deux meutes de loups du zoo de Montredon-Labessonnié dans le Tarn est engagée. © 12019 / Pixabay

La préfecture du Tarn a décidé de maintenir la fermeture au public du parc animalier Montredon-Labessonnié. Le zoo est déjà fermé au public depuis le 19 décembre dernier, lorsque des loups se sont échappés de leurs enclos.

« Les mesures prises par le gestionnaire avaient entraîné la mort de quatre d’entre eux. Une intervention immédiate des services de l’État avait finalement permis d’anesthésier le reste de la meute et de la préserver », explique la préfecture du Tarn dans un communiqué.

Un état des lieux de la sécurité du zoo de Montredon-Labessonnié

La décision de maintenir la fermeture fait suite à un rapport établi par une commission de spécialistes animaliers. Le document est qualifié par les services de l’État de « particulièrement édifiant quant à la situation de ces animaux ». Le rapport dresse « un état des lieux des conditions de bien-être des loups encore présents sur le site, ainsi que des conditions de sécurité, notamment de leurs enclos ».

Les spécialistes se sont rendus au zoo de Montredon-Labessonnié le 23 mars et ont transmis leurs observations le 9 avril. Selon la préfecture, le rapport « fait état de désordres majeurs et inadmissibles relativement aux conditions d’hébergement et de soins portées aux loups, mais également de défauts majeurs en ce qui concerne l’objectif impérieux de sécurité du public ».

Outre le maintien de la fermeture au public du zoo, la préfecture lance une procédure contradictoire préalable à la mise en demeure du propriétaire de transférer deux meutes de loups dans d’autres établissements. Ceci afin de garantir leur bien-être.