Tarn : L’entreprise Petits Héros veut démocratiser la location de vêtements pour bébés

Industrie du textile polluante, stockage de vêtements devenus rapidement trop petits, budget habillement conséquent pour une utilisation éphémère… L’entreprise Petits Héros, basée dans le Tarn, répond à toutes ces problématiques en proposant des vêtements pour bébés à la location, dans sa boutique en ligne. Sous forme de box, les jeunes parents reçoivent une dizaine d’articles qu’ils peuvent retourner au bout de deux à trois mois.

Les box Petits Héros contiennent de 7 à 10 vêtements bébé ©Petits Héros

Tous les jeunes parents sont confrontés au problème : comment ne pas dépenser une fortune en vêtements pour bébés, qui ne serviront finalement qu’une paire de mois ? Et qu’en faire, une fois trop petits ? Beaucoup réutilisent les bodies et autres pantalons de leurs aînés, achètent d’occasion, ou récupèrent en “seconde main” ceux des amis, mais encore faut-il que la saisonnalité des vêtements corresponde et disposer d’espace pour stocker. Et pour se débarrasser ensuite de ceux dans lesquels bébé ne rentre plus, il est possible de les revendre mais cela demande du temps, chose devenue rare lorsque l’on doit s’occuper d’un enfant en bas âge.

Des préoccupations auxquelles Alexis Privé et Aurélien Cortés ont trouvé une réponse : la location de vêtements pour bébé. Cette solution permet « d’économiser du temps, de l’argent et de préserver la planète », commente le premier. En effet, la boutique en ligne de Petits Héros, basée dans le Tarn et créée en septembre dernier, propose des box préconstituées de sept à quinze vêtements en moyenne. Cela permet de ne pas passer des heures à choisir les articles. De même, les retours systématiques à l’entreprise évitent les démarches chronophages d’une éventuelle revente sur Internet. Autre avantage, « nous louons les vêtements au prix d’achat », confirme Alexis Privé. Ceux-ci s’affichent ainsi moins chers qu’en boutique spécialisée. Enfin, « la location revêt également une dimension écologique », argumente le cofondateur, qui rappelle que l’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde.

Et le principe est des plus simples. Classés par âge, de 0 à 3 ans, et par sexe, des assortiments de vêtements sont proposés à la location, sous forme de box. Une fois payé, le colis est livré en Point Relais ou au domicile du client (si celui-ci réside à plus de 5 kilomètres d’un Point Relais), dans un délai de 1 à 3 jours ouvrés. Au bout de 2 mois pour les tailles allant de 0 à 1 ans, et trois mois pour les tailles allant de 1 à 3 ans, les articles doivent être retournés à Petits Héros à l’aide d’un “bon retour” reçu par mail. L’entreprise reprend tous les vêtements, même tâchés ou troués. « Car ces derniers sont ensuite recyclés », précise Alexis Privé.

A noter que la livraison est totalement gratuite et qu’aucune caution ou remboursement ne sont demandés en cas de détérioration des produits. « Nous savons bien qu’un bébé ne peut pas faire attention, et avons intégré ce paramètre dans notre concept », rassure le cofondateur.

Du neuf et de l’occasion

D’ailleurs, si des box peuvent contenir des vêtements totalement neufs, il est également possible de louer des articles d’occasion, qui ont déjà servi. En effet, Petits Héros s’approvisionne en neuf chez un grossiste, ce qui lui permet de proposer différentes marques comme Tape à l’œil, Petit Bateau, Orchestra, ou encore Kiabi et H&M. Au retour de leur premier utilisateur, ces produits passent alors dans la gamme des vêtements d’occasion. « Nous vérifions leur bon état, puis nous les lavons et les repassons avant qu’ils soient reconditionnés dans une nouvelle box », précise Alexis Privé. D’autre part, certains articles sont achetés par l’entreprise sur Le Bon Coin afin d’assurer un plus large choix parmi les box de seconde main.

Les prix sont bien sûr différents si le client opte pour un assortiment de vêtements neufs ou d’occasion. « Il faut compter entre 60 et 70 euros pour le premier et entre 30 et 40 euros pour le second », affirme le cofondateur de la boutique en ligne.

Naissance et croissance d’un concept

Alexis Privé et Aurélien Cortés ont cofondé Petits Héros en septembre 2022 ©Petits Héros

« Les prix sont ainsi attractifs et les articles de bonne qualité », poursuit-il. Une promesse que les deux associés de Petits Héros peuvent tenir grâce à un modèle économique des plus élémentaires : « Nous vendons les vêtements neufs à prix d’achat et assurons notre bénéfice sur les articles d’occasion », expliquent-ils. Un schéma entrepreneurial pensé par Alexis Privé. « L’idée m’est venue lors de mes études en alternance. J’étais en contrat d’apprentissage chez I-Run (spécialiste du running), et j’évoluais au milieu de trentenaires, jeunes parents. Ils ne parlaient que de leur bébé. Dans un même temps, un commercial rencontré dans le cadre professionnel, m’informe que sa marque pense à lancer un système de location de chaussures. Les deux informations ont fait leur chemin dans ma tête pour parvenir à l’idée de la location de vêtements pour bébé », se souvient-il.

Car, à tout juste 23 ans, Alexis Privé et Aurélien Cortés ne sont pas encore concernés par les préoccupations de leurs clients. Ces deux jeunes Toulousains, originaires du Tarn, qui se sont rencontrés sur les bancs du lycée, les ont pourtant bien comprises. « Le but est que les parents puissent louer ce qu’ils ont l’habitude d’acheter », résument-ils. Un concept qu’ils devraient bientôt élargir aux vêtements pour femmes enceintes.