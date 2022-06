Pas d’école, annulation d’événements sportifs… Voici comment le Tarn s’adapte à la canicule

A l’annonce du passage du Tarn en alerte rouge canicule ce jeudi 16 juin, le préfet a décidé d’annuler plusieurs événements dans le département. Dans la même logique, la mairie d’Albi a fermé les écoles. Les détails…

Route d’Occitanie 2021 -CC BY-SA 4.0 F123

Depuis ce jeudi 16 juin, le Tarn a été placé en vigilance rouge canicule, comme trois autres départements d’Occitanie (Gers, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne), par Météo France. Une situation exceptionnelle pour un mois de juin, qui a contraint le préfet du Tarn a prendre des mesures visant à protéger les populations. Ainsi, les services locaux de l’Etat ont annoncé l’annulation de certains événements prévus ce vendredi 17 juin et ce week-end, et l’adaptation des accueils à l’école.

Annulation de la deuxième étape de la Route d’Occitanie dans le Tarn en raison de la canicule

A l’occasion de la deuxième étape de la Route d’Occitanie, le peloton devait s’élancer ce vendredi 17 juin de Graulhet, dans le Tarn, pour rallier Roquefort (Aveyron) après avoir parcouru 156 kilomètres. Mais avec des températures records, qui vont dépasser les 40 degrés par endroit, le préfet du Tarn a préféré annuler l’événement. Celui-ci invite d’ailleurs les maires des communes du département à en faire de même pour toutes les manifestations extérieures prévues.

Pour la sécurité, le Préfet a décidé d’annuler dans le Tarn la route d’Occitanie et les événements autorisés à son niveau.

Il a préconisé aux maires d’annuler les événements en extérieur qui sont de leur responsabilité et exposant le public. — Préfet du Tarn (@prefet81) June 16, 2022

Si cette décision est justifiée par la préfecture par une préoccupation sanitaire vis-à-vis des coureurs et des spectateurs, elle ne fait pas l’unanimité et certains élus, comme le président du Conseil départemental du Tarn la regrettent. D’autant que les cyclistes pourront parcourir les 36 derniers kilomètres en Aveyron. Le départ aura donc lieu à 14h45 de Belmont-sur-Rance.

La canicule entraîne l’annulation de plusieurs événements sportifs du Tarn

Outre la Route d’Occitanie, d’autres manifestations sportives prévues ce week-end ont été annulées. Parmi celles-ci figure le Trail des pigeonniers qui devait avoir lieu à Labastide-Gabausse ce dimanche 19 juin. Deux trails de 13 et 25 kilomètres y étaient programmés, ainsi que deux randonnées et trois courses pour enfants. La randonnée pédestre de Sivens a subi le même sort. La liste devrait s’allonger d’ici le week-end.

Pas de demi-finale de Top14 sur la place Soult à Castres

Ce vendredi 17 juin se déroule la demi-finale de Top14 qui opposera le Castres Olympique au Stade Toulousain. Un derby attendu par les supporters des Bleu et Blanc qui devaient se retrouver dans une fan zone aménagée place Soult pour suivre le match sur écran géant. Mais ils devront trouver une alternative car le préfet du Tarn vient d’annuler la manifestation pour cause de canicule.

Après échanges avec le président du @CastresRugby et le maire de @VilledeCastres, le préfet a décidé d’annuler l’organisation de la fan zone prévue pour la demi-finale du top14 Castres-Toulouse qui se tiendra demain soir. — Préfet du Tarn (@prefet81) June 16, 2022

Un accueil réduit dans les écoles du Tarn

Comme il a été demandé par le ministère de l’Education nationale, les parents peuvent garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l’école ou au collège ce vendredi 17 juin 2022 dans le Tarn, comme dans les 12 départements concernés par l’alerte rouge canicule. La préfecture précisait toutefois qu’un « accueil sera assuré dans les établissements scolaires pour les écoliers et les collégiens ». Et que « les épreuves du baccalauréat se déroulent selon les modalités prévues ».

Une précision qui ne vaut par pour la ville d’Albi qui a pris la décision de fermer toutes les écoles de la commune. Seuls deux établissements pourront accueillir les enfants dont les parents ne disposent pas de mode de garde : La Curveillère pour les enfants scolarisés habituellement à La Curveillère, Herriot, Lapérouse-Carpentier, Nougaro, Rayssac, Rochegude, Rousseau et Viscose. Et Mazicou pour les enfants scolarisés habituellement à Mazicou, Aubrac, Fieu et St-Exupéry. Un service minimum y est assuré par le personnel de mairie de 7h30 à 18h30.