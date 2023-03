Danone renonce à un forage polémique dans le Tarn

Danone va mettre fin au forage test sur la commune de Murat-sur-Vèbre dans le département du Tarn le 31 mars. Ce dernier a créé la polémique dans la commune.

© Collectif de défense de l’eau du Montalet

La tension retombe. Danone va mettre fin au forage test sur la commune de Murat-sur-Vèbre dans le département du Tarn le 31 mars. La multinationale, dont le siège se trouve dans les Hauts-de-Seine, comptait s’en servir pour la production d’eau de son usine de la marque La Salvetat.

« Les données récoltées vont permettre à nos hydrogéologues de faire progresser nos connaissances sur les caractéristiques géologiques et hydrologiques sur le secteur de Murat-sur-Vèbre. Les besoins actuels de la marque étant couverts, nous ne prévoyons pas à ce jour de déposer une demande d’homologation de l’eau issue de cette nappe », indique Danone dans un communiqué.

Soulagement et vigilance chez les opposants au forage de Danone

Le forage a créé la polémique dans la commune. Le Collectif de défense des eaux du Montalet déclare dans un communiqué qu’il « prend acte avec satisfaction de la décision de Danone de ne pas demander d’homologation pour qualifier les eaux de la nappe qui faisait l’objet d’un forage exploratoire sur la commune de Murat-sur-Vèbre ».

Il reste attentif à l’évolution de la situation dans cette commune de 870 habitants. En effet, le collectif note « que cette décision n’est pas définitive, mais est prise compte tenu du fait que “les besoins actuels de la marque sont couverts par les ressources déjà prélevées”. À plus long terme, la vigilance est donc de mise. »

Les opposants demandent le partage des connaissances

« Danone réaffirmant dans son communiqué que ces forages exploratoires ont pour but de renforcer la connaissance des hydrosystèmes et des écoulements des eaux souterraines, le collectif demande que les connaissances acquises lors de cette campagne soient partagées avec les populations et les élus locaux », écrit le collectif d’opposition au projet de forage porté par Danone.