Tarn-et-Garonne. Ouverture des inscriptions pour le marathon de Montauban

Les inscriptions pour le marathon de Montauban sont ouvertes. La quatorzième édition se déroulera les 26 et 27 mars prochains.

Avis aux amateurs. Les inscriptions pour le marathon de Montauban, en Tarn-et-Garonne, sont désormais ouvertes. La quatorzième édition de ce rendez-vous se déroulera les 26 et 27 mars prochains. La municipalité promet “un grand week-end de sport et de fête”.

Différentes courses seront proposées. “Pour cette nouvelle édition, trois courses labellisées par la Fédération française d’athlétisme (niveau régional) seront à nouveau proposées”, annonce la mairie de Montauban.

Il y aura un 10 km ouvert à tous (Cadets à Master 10), un semi-marathon de 21 km (Juniors à Masters 10) et un marathon de 42 km (Espoirs à Masters 10). S’y ajoute un marathon relais en équipes de quatre personnes ouvert aux coureuses et aux coureurs à partir de la catégorie Cadets.”

La mairie de Montauban indique que “le nouveau tracé du semi et du marathon sera prochainement homologué par la Fédération française d’athlétisme et permettra aux participants de découvrir ou redécouvrir Montauban, ses richesses patrimoniales et ses infrastructures”. Il est annoncé plus plat et roulant, quasiment exclusivement sur route, et propice aux bons chronos.

À l’occasion de ce rendez-vous, comme les années précédentes, le village Marathon s’installera sur le cours Foucault d’où seront donnés les départs et seront jugées les arrivées.

Informations pratiques : marathon de Montauban ; les 26 et 27 mars ; inscriptions sur marathon-montauban.com