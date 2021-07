Les autorités alertent de la hausse de la circulation de la Covid dans le département du Tarn-et-Garonne et intensifient la campagne de vaccination.

Concernant l’évolution de la situation sanitaire, les dernières données épidémiologiques en date du 19 juillet 2021, concernant le département de Tarn-et-Garonne, révèlent “une hausse de la circulation virale”. En effet, sur la période du 9 juillet au 15 juillet 2021, le taux d’incidence départemental s’élève à “76,6 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 2,5 %”.

Covid : une évolution “forte et rapide”

Cette évolution de la Covid est “forte et rapide” en comparaison avec les taux des derniers jours:

– sur la période du 5 juillet au 11 juillet, le taux d’incidence était de 35,8 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 1,4 % ;

– sur la période du 2 juillet au 8 juillet, le taux d’incidence était de 28,9 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 1,2 %.

Présence du variant delta

Cette tendance à la hausse est observée dans toute la région Occitanie avec un taux d’incidence à 128, 8 pour 100 000 habitants. Compte tenu de cette évolution, due notamment à la présence du variant delta de la Covid (60 % des tests positifs criblés dans le département), la préfète de Tarn-et-Garonne a prolongé l’arrêté “rendant obligatoire le port du masque sur la voie publique pour toute personne de 11 ans et plus dans les lieux qui ne permettent pas ni d’écarter le risque de regroupement ni d’observer une distanciation physique : les marchés, brocantes, vide-greniers, ventes au déballage, les rassemblements autorisés et les files d’attente et l’a étendu aux centre-villes de Montauban, Castelsarrasin et Moissac”.

Obligation du port du masque

Les maires sont chargés de délimiter les périmètres concernés dans ces communes. Cette obligation du port du masque s’accompagne d’un respect strict des gestes barrières.

Ces obligations ne s’appliquent pas “aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus”.

Toute personne ne respectant pas l’obligation du port du masque s’expose aux sanctions prévues à l’article L 3136-1 du code de la santé publique.

Intensification de la vaccination contre la Covid

Au 18 juillet, “plus de 260 000 injections ont été reçues dans le Tarn-et-Garonne, pour plus de 110 000 personnes de plus de 18 ans qui ont reçu les deux injections”, informent les autorités. “Le rythme des vaccinations est très soutenu dans le département et va pouvoir permettre l’ouverture de nouveaux créneaux de vaccinations grâce à 2500 doses supplémentaires attribuées cette semaine aux centres de vaccination qui vont amplifier encore leurs plages horaires”.

Trois journées supplémentaires de vaccination contre la Covid seront assurées par les pompiers pour les agents ayant mission de service public et les publics prioritaires et vulnérables.

Mobilisation tout l’été en Tarn-et-Garonne

Face à l’émergence de nouveaux variants à risque de la Covid, dont le variant delta à l’origine d’une reprise épidémique, le Président de la République, dans son allocution du 12 juillet dernier a décrété “un été de mobilisation dans la lutte contre la pandémie”.

Dans le département, cette mobilisation se traduira par :

des opérations de vaccination « aller vers » les populations précaires du département :

Ainsi, le 22 juillet une opération de vaccination sera organisée au profit des personnes accueillies en structures spécialisées (Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), Centre d’hébergement d’urgence (CHU), Centre d’accueil pour sans-abris (CHRS)…). Elle est le fruit d’une collaboration étroite entre la Délégation départementale de l’ARS Occitanie en Tarn-et-Garonne, la Direction départementale de l’Emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) et de l’Association d’aide et de soins à domicile (APAS) de Tarn-et-Garonne.

Pendant cette journée, un médecin et deux infirmières du centre de santé pluri-professionnel sont mobilisés dès 8 heures pour réaliser cette opération mobile au sein de 4 structures :

– Emmaüs à Pompignan,

– Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de l’ADOMA à Monclar-de-Quercy,

– Relience à Montauban,

– Escale Confluence à Moissac.

Plus de 90 personnes seront vaccinées. Les flacons sont mis à disposition par le Centre hospitalier de Montauban sur le stock départemental. L’opération miroir pour la seconde dose se déroulera le 26 août.

Des opérations « aller vers » dans des secteurs où la population serait proportionnellement moins vaccinée que dans le reste du département (exemple : opération Vaccibus à Montaigu de Quercy) ;

Des opérations « flash » de vaccination sur des secteurs touristiques ou à destination des personnes prioritaires ;

Des opérations mobiles de tests avec l’APAS 82 qui fera également des formations et appui aux organisateurs d’événements exigeant le Pass sanitaire.

Toutes les informations sur le site du gouvernement et sur le site de la préfecture du Tarn-et-Garonne.

