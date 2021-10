Tarn-et-Garonne. Cinq activités pour les enfants pendant les vacances à Moissac

Alors que commencent les vacances de la Toussaint, le Journal Toulousain dresse une liste de cinq activités pour occuper les enfants pendant les quinze prochains jours à Moissac dans le Tarn-et-Garonne.

C’est partie pour deux semaines de vacances de la Toussaint. Des animations sont proposées un peu partout pour l’occasion. Le Journal Toulousain dresse une liste de cinq activités à faire pendant les vacances sur la commune de Moissac dans le Tarn-et-Garonne.

1. Visite décalée et théâtrale !

À la tombée de la nuit, laissez-vous guider par deux personnages burlesques. Osez venir découvrir Moissac comme jamais. Ses coins et ses recoins. Ses grands coins et ses petits coins. Entre comédie dramatique et supercherie scientifique, plongez dans les eaux profondes entre héritage historique et rêveries imaginaires.

Mardi 26 octobre à 19 heures ; Rendez-vous à l’accueil du cloître ; avec la Compagnie Chez ce cher Serge ; 5€, 3€, gratuit pour les moins de 12 ans ; réservation conseillée : 05 63 04 01 85

2. Atelier Manga à la Médiathèque

La Médiathèque organise un atelier Manga destiné aux ados de 11 à 15 ans. Une activité animée par l’association Wakaba qui partage ses trucs et astuces pour apprendre les bases du dessin manga mais aussi des techniques plus approfondies. Durant l’atelier, un personnage autour du thème d’Halloween sera réalisé.

Le mercredi 27 octobre, de 14h30 à 16h00 ; information au 05 63 04 72 33 ou à mediatheque@moissac.fr

3. Atelier Origami à la Médiathèque

La Médiathèque organise un atelier origami pour les enfants de 8 à 10 ans. Un tableau sur le thème d’Halloween sera réalisé en compagnie de l’association Wakaba. Art du pliage du papier et accessible à tous, l’origami nécessite deux qualités : un minimum de doigté… et de patience. Conseillé pour l’éveil artistique, il est également une base intéressante pour l’apprentissage de la géométrie. Et à l’issue de la séance, chaque participant repartira avec les schémas présentant les successions de pliages, afin de pouvoir les refaire à la maison.

Mercredi 27 octobre, de 14h30 à 16 heures ; information au 05 63 04 72 33 ou à mediatheque@moissac.fr

4. Aprem’ patrimoine : initiation à l’enluminure romane

Initie-toi à l’art de l’enluminure du Moyen Âge. Les moines de Moissac ont, en leur temps, copié et décoré de nombreux manuscrits. À ton tour de t’essayer à cet art. Grâce à l’aide de fac-similés, tu découvres les manuscrits des moines et leurs secrets de fabrication pour créer ensuite ta propre lettrine, ornée à la feuille d’or.

Mercredi 27 octobre à 14h30 ; 3€ par enfant ; à partir de 6 ans ; réservation conseillée au 05 63 04 01 85

5. Atelier Jeux à la Médiathèque

La Médiathèque organise un atelier Jeux, tout public. Que vous soyez petit ou grand, novice ou expert, une occasion de découvrir ou redécouvrir toute une collection de jeux de société.

Le mercredi 03 novembre, de 14 heures à 17 heures (deux sessions d’1h30) ; information au 05 63 04 72 33 ou à mediatheque@moissac.fr

Source : communiqué de presse