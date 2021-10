Six mois de travaux sur une rue d’Escatalens, près de Montauban

Deux rues d’Escatalens, près de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, vont faire l’objet de travaux d’aménagement. Ils devraient durer six mois.

Il va falloir être patient. Les travaux prévus sur les rues Saint-Julia et Tour de Ronde à Escatalens, près de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, ont pu débuter le 25 octobre dernier pour environ 6 mois.

“Le début des travaux était conditionné par le chantier de la future halle polyvalente, il a fallu attendre le quasi-achèvement de celle-ci pour lancer l’opération. C’est aujourd’hui chose faite et les travaux ont débuté fin octobre”, annonce la communauté d’agglomération Grand Montauban dans un communiqué envoyé aux médias.

Ce projet est “inscrit dans la continuité de la sécurisation et de l’embellissement du centre bourg”, selon le Grand Montauban. Il prévoit “de larges espaces de cheminement doux pour les piétons et les cyclistes qui seront séparés de la route par des aménagements urbains de qualité (mobiliers urbains, espaces verts et arborés, places de stationnement bien délimitées) venant sécuriser cette voie. Des espaces de détente, placés à intervalles réguliers, mèneront les promeneurs jusqu’au futur Centre de Conservation et d’Etudes Archéologiques, et c’est tout le centre bourg qui s’en trouvera métamorphosé.”

Notez enfin que ce projet, porté par le Grand Montauban, est financé à hauteur de de 620 000 € par l’Agglomération et 70 000€ par la commune d’Escatalens pour la partie espace vert et éclairage public.