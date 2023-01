Voici comment Montauban va réduire sa consommation d’énergie

La Ville et le Grand Montauban ont mis en place plusieurs mesures pour réduire leur consommation d’énergie face à la hausse des coûts du gaz et de l’électricité. Voici lesquelles.

La Ville a notamment réduit le temps d’éclairage des illuminations de Noël © Héloïse Thépaut

Hausse des coûts du gaz et de l’électricité, risque de pénurie, crise climatique… Face à cela, la Ville et le Grand Montauban ont décidé de déployer un plan de sobriété énergétique afin de réduire leur consommation d’énergie. Elles viennent de l’annoncer dans un communiqué ce jeudi 26 janvier.

La municipalité et la communauté d’agglomération avaient toutefois déjà pris des « mesures d’urgence » dès cet automne. « Elles permettent d’accentuer la réduction de consommation d’énergie de la Ville et du Grand Montauban et ainsi de confirmer leurs engagements de longue date », précisent-elles.

Des actions d’urgence mises en place à Montauban

Le plan de sobriété énergétique de la Ville et du Grand Montauban comprend plusieurs actions d’urgence, mais également de long cours. Tout d’abord, la mairie a mis en place des référents “énergie et développement durable”. Ces derniers sont des « garants des bonnes pratiques dans les services de la collectivité », indiquent la municipalité et la communauté d’agglomération dans leur communiqué de presse.

Parmi ces bonnes pratiques : la réduction du temps d’éclairage des illuminations de Noël et la baisse du chauffage. Les bâtiments publics sont ainsi chauffés à 19°C, sauf les maternelles et les crèches. Le thermomètre baisse à 16°C dans les équipements sportifs, à l’exception des vestiaires en période d’occupation. De même, la température des ballons d’eau chaude pour se laver les mains est baissée.

Un plan de sobriété énergétique aussi au long cours

Côté actions au long cours, la Ville et le Grand Montauban rappellent qu’un marché global de performance concernant l’éclairage public a été lancé en octobre 2021. Il vise 70% d’économie d’énergie. Par ailleurs, la MEMO, Eurythmie, Ingréo et cinq écoles bénéficient du réseau de chaleur. Ce dernier valorise la chaleur produite par l’usine d’incinération des déchets. Plusieurs bâtiments ont également été équipés de panneaux photovoltaïque.

D’autres ont pu bénéficier d’une rénovation, notamment l’Hôtel de Ville, et une chaufferie bois a été installée à St Martial. En ce qui concerne la mobilité, la mairie et la communauté d’agglomération ont déployé des bornes de recharge pour les véhicules électriques sur leur territoire. Elles ont également attribué des aides pour l’achat d’un vélo cargo. Enfin, les habitants ont à leur disposition une plateforme de covoiturage en ligne.