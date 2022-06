Tarn-et-Garonne. Voici le programme de la Fête de la musique à Montauban

Le Journal Toulousain donne le programme de la Fête de la musique, qui fait son grand retour à Montauban après deux années perturbées par la crise sanitaire.

micro concert spectacle Crédit photo pxfuel CC

Malgré la grisaille, le coup d’envoi de la saison estivale est donné ce mardi 21 juin. Ce jour, le plus long de l’année, est marqué par la fête de la musique organisée dans plusieurs communes comme à Montauban, dont Le Journal Toulousain déroule le programme. L’événement, qui fête ses quarante ans, fait son grand retour dans la préfecture du Tarn-et-Garonne après deux éditions perturbées par la crise sanitaire.

« Que vous soyez fan de rock, de jazz, d’électro ou encore de danse, vous trouverez forcément votre bonheur, car tous les styles et tous les genres seront mis à l’honneur lors de cet incontournable et populaire événement musical », annonce la municipalité montalbanaise.

Le programme de la Fête de la musique au kiosque allée Mortarieu

20 heures : Classe de jazz du Conservatoire de Montauban

21h30 : Tara’s Folk (folk irlandaise)

Tara’s Folk, c’est la version folk et semi-acoustique du groupe de rock irlandais les Booze Brothers. Les meilleurs morceaux des Booze auxquels s’ajoutent quelques compositions de folk rock celtique, des jigs et des reels, le tout mijoté longuement dans une marmite de Guinness.

La Fête de la musique sur l’esplanade des Fontaines

20h30 : Namaz Pamous (Chanson festive et moderne)

C’est une formation de six musiciens aux goûts éclectiques. Ils proposent des dizaines de compositions aux couleurs jazz balkanique, swing-manouche et transe méditerranéenne, parfois teintées de rock progressif.

22h30 : Funky Style Brass (Musique festive, conviviale et familiale)

Leur technique instrumentale à laquelle ils insufflent folie et fantaisie propose une recette unique et originale. Ils mélangent les styles et arrangent tout ça à leur sauce sans oublier une bonne dose d’improvisation, note la ville de Montauban.

Le programme de la fête de la musique dans le centre-ville de Montauban

De 17 heures à 2 heures sur le square Picquart : électro par la Conspirason

17h30 dans la cour arrière de l’Ancien Collège : Montauban Couleur Tango (danses tango, valse, milonga)

19 heures sur Allée de l’empereur, au niveau de Garden Ice : Nuances Danse School (danses salsa, bachata, kizomba, reggaetone, afro house, afro beat, kuduro, merengue…)

19 heures sur Allée de l’empereur, au niveau du Crédit Lyonnais :Filippse (jazz/rock)

19 heures au 108 Faubourg Lacapelle : The Funky Bro’s (funk, soul, reggae)

19 heures au 3-5 rue des Carmes : The Patch (reprises rock et compos)

20 heures sur le parvis du théâtre Olympe de Gouges : Ecole de danse driss si Belkacem (initiation aux danses latino, rock et madison)

20 heures au 21 rue de la République au niveau : Bakuruba (percussions et danses africaines)

21 heures sur la place Jean-bon Saint-André : Dooble Six Feet (reprises pop/rock)

Le programme à La Roseraie

De midi à 14 heures au Pôle jeunesse : DJ et animations

La Fête de la musique à La Mémo

18 heures : Erick Manana et ses musiciens

La fête sur la place Lalaque

17 heures : Chorale et batucada par l’école Ferdinand Buisson et le collège Jean Jaurès

17h30: Onyva (duo latino)

19 heures : Chez Marcel (duo folk)

20h30: KASH (variété pop rock)

23 heures : DJ à la Halle de la gare routière