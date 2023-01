Opération recyclage de sapins : Où déposer son arbre après les fêtes à Montauban ?

La communauté d’agglomération de Montauban met en place une vingtaine de points de collecte pour récupérer les sapins de Noël naturels après les fêtes.

Photo d’illustration; Dans l’agglomération de Montauban, les habitants peuvent déposer leurs sapins naturels dans 24 points de collectes. Crédit photo : CC pxhere

Les fêtes de fin d’année sont désormais terminées. Vient le moment de ranger les décorations qui ont contribué à l’esprit des fêtes. Quant au sapin, pour les familles qui ont opté pour un arbre synthétique, il suffira de le ranger dans un placard pour le ressort l’an prochain. Mais pour celles qui ont installé un sapin naturel, il convient de le déposer dans un point de collecte.

Un bon geste pour commencer l’année

Ce n’est pas une bonne idée d’abandonner son sapin sur un trottoir après les fêtes. Le laisser en forêt n’est pas mieux. Le bon geste consiste à déposer son arbre dans un point de collecte prévu à cet effet.

Le sapin de Noël aura la possibilité d’avoir une seconde vie. Aussi triste que cela puisse paraître, il sera broyé, mais pour la bonne cause. En fonction des collectivités qui s’en occupent, l’arbre pourra être recyclé de plusieurs façons. À Montauban, les sapins seront transformés en compost. « Chaque année, près de 2000 arbres sont collectés et transformés », d’après le Grand Montauban.

Une vingtaine de points de collectes de sapins à Montauban

La communauté d’agglomération de Montauban met en place 24 points de collectes pour récupérer les sapins naturels des habitants du territoire.

– Salles des fêtes de Fonneuve, Verlhaguet, Carreyrat, Saint-Martial, Falguières, Saint-Hilaire, Le Fau, Gasseras et Bressols

– Marché-Gare

– Avenue J. Moulin entre Del Arte et le récup verre

– Sapiac au niveau de l’entrée de l’ancien Lidl, entre Cuisinella et Marie Blachère

– Intermarché du Ramiérou et d’Albasud

– École de l’Hippodrome

– Parking du quai Poult, de la Fobio

– Place Caperan, Victor Hugo, Guibert, Lalaque

– Terre-plein du Raymond

– Allée de l’Empereur