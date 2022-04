Présidentielle 2022. La maire de Montauban, Brigitte Barèges, est « déçue, mais pas surprise »

Brigitte Barèges, la maire de Montauban en Tarn-et-Garonne, a publié une réaction aux résultats du premier tour de l’élection présidentielle. « Il va falloir faire le bilan de cette campagne », écrit-elle à propos de son parti, Les Républicains.

©Mairie de Montauban

Peu après la divulgation des premiers résultats du premier tour de l’élection présidentielle, dimanche 10 avril, la maire de Montauban, Brigitte Barèges (LR), s’est exprimées sur ces derniers et la campagne des candidats. Dès le départ, elle se dit « déçue, mais pas surprise », donnant le ton aux lignes qui suivent.

La maire de Montauban donne son avis sur les candidats et leurs campagnes présidentielles

« Le bureau politique LR décidera de l’avenir de ce parti. Il va falloir faire le bilan de cette campagne : trop de parisianisme ? trop centriste ? Valérie Pécresse a-t-elle été mal conseillée ? À trop vouloir élargir, on perd son âme… Pour autant, on doit saluer sa ténacité et son endurance », écrit-elle. Au niveau national, la candidate a obtenu 4,78 % des suffrages, et 4,75 % à Montauban.

Le constate ensuite un « échec relatif de Macron qui ne transforme pas l’essai et qui incontestablement a bénéficié au dernier moment du vote d’électeurs de droite qui ont craint la victoire de Melenchon. À force d’esquiver en prenant prétexte de la Covid ou de la guerre, il paye son mépris habituel du peuple et du terrain… » À Montauban, le président-candidat a devancé Marine Le Pen avec 25,15 % des suffrages, contre 22,30 % pour son adversaire RN.

En évoquant les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, la maire de Montauban s’est aussi exprimée sur le leader de La France Insoumise. « Quant à Mélenchon, il bénéficie d’une sorte de vote de repêchage pour les électeurs de gauche déçus des socialistes et des écologistes. Mais surtout d’un vote refuge des jeunes naturellement rebelles et contestataires. »

« Fort heureusement, les Français se sont réveillés », Brigitte Barèges

Elle termine en espérant « que la campagne de deuxième tour sera enfin l’heure de vérité ! Cette campagne atone nous en a fait oublier les enjeux : l’avenir de la France. Fort heureusement, les Français se sont réveillés : le score de participation en témoigne. »

Selon une étude quotidienne menée par l’institut Ipsos, Emmanuel Macron a 52,5 % des intentions de vote, contre 47,5 % pour Marine Le Pen, à la date du lundi 11 avril.