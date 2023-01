Ouverture des inscriptions au marathon de Montauban

Les inscriptions pour le 15e marathon de Montauban sont ouvertes. Il se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 mars.

Photo d’illustration : La préparation avant un marathon. Crédit photo : CC Muddu36 – pxhere

La 15ème édition du marathon de Montauban se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 mars. Pour ceux qui souhaitent participer à cet événement festif, les inscriptions sont désormais ouvertes, comme l’annonce ce jeudi 26 janvier la municipalité montalbanaise, organisatrice de l’événement : « C’est sur les allées du cours Foucault, près du cœur de ville, que le Marathon de Montauban accueille à bras ouverts, ses coureurs et curieux, pour cette 15ème édition ! »

Prendre part au marathon, c’est participer à un rendez-vous incontournable du calendrier sportif de la préfecture du Tarn-et-Garonne. « Avec une moyenne de plus de 3 600 coureurs inscrits et environ 10 000 visiteurs, cet événement sportif est devenu un temps fort de la vie sportive régionale et un incontournable de la Cité d’Ingres ! », rappelle la Mairie de Montauban.

Des parcours au cœur de la Cité d’Ingres

Fidèle à sa réputation de course urbaine, le parcours du Marathon va se dérouler sur deux boucles, au fil des lieux symboliques de la ville de Montauban. Différents lieux seront à l’honneur et pourront être observés par les coureurs. Ils passeront par le Palais des sports, la plaine de jeux du Ramiérou, l’esplanade des Fontaines, l’allée de l’Empereur, les allées Mortarieu, le centre-ville historique, la salle de spectacles Eurythmie et bien d’autres !

Plusieurs épreuves au programme du marathon de Montauban

Quatre épreuves sont prévues pour le marathon de Montauban :

– Marathon : 42,195 km

– Semi-Marathon : 21 km

– Parcours 10 km

– Marathon relais par équipe

Informations pratiques : marathon de Montauban ; les samedi 25 et dimanche 26 mars ; inscrptions en lignes sur le site de l’événement