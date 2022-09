Ouverture de la billetterie du festival des Lanternes à Montauban

La billetterie pour la prochaine édition du festival des Lanternes à Montauban est ouverte. Elle se déroulera du 1er décembre au 5 février au cours Foucault.

Une projection de la grande allée du Festival des Lanternes à Montauban. Crédit visuel : Mairie de Montauban – Festival des Lanternes

C’est le moment de prendre sa place. La billetterie pour la prochaine édition du festival des Lanternes à Montauban est à présent ouverte. L’événement se déroulera du 1er décembre au 5 février au cours Foucault, au bord du Tarn, au cœur de la ville. C’est un des principaux parcs de la Cité d’Ingres.

C’est la première fois que le festival des Lanternes est organisé à Montauban. Les organisateurs ont été amenés à quitter la ville de Blagnac où l’événement s’était installé en 2021. La municipalité craignait un investissement à perte au regard du contexte international incertain. Et ils ont trouvé refuge dans le chef-lieu du Tarn-et-Garonne.

Avec plus d’un million de visiteurs, le festival des Lanternes est un succès populaire. « Joyau de la culture traditionnelle chinoise, issu de la dynastie Tang (618-907), le festival des Lanternes a su séduire petits et grands pour devenir le rendez-vous incontournable de l’hiver dont le programme d’activités contient l’installation de lanternes splendides, des divertissements variés sur place et des promenades dans des marchés traditionnels », note la municipalité montalbanaise.

Ce que proposera le festival des Lanternes à Montauban

La cinquième édition du festival des Lanternes a pour thème “Sur les rives du Yangtsé”. « Les visiteurs seront conviés à un voyage sur le fleuve Yangtse, nouvelle scénographie originale de cette édition. L’allée centrale du cours Foucault va se parer de la couleur du fleuve bleu, le plus grand de Chine, comme si les spectateurs marchaient sur l’eau », annonce la mairie de Montauban.

« Sur les rives, de part et d’autre, place à la découverte du riche patrimoine architectural, de la flore et de la faune de ce fleuve mythique. Point d’orgue du périple, l’impressionnante Grande Tour de la Grue Jaune, haute d’une vingtaine de mètres et large de 40 m. Les célèbres pandas et les dinosaures articulés seront évidemment présents tout au long du parcours. »

Informations pratiques : festival des Lanternes ; du 1er décembre au 5 février au cours Foucault à Montauban ; tarifs : à partir de 15 euros pour les résidents du Grand Montauban, à partir de 17 euros pour les autres, tarif jeune à partir de 13 euros, gratuit pour les moins de 11 ans.