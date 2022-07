Nouvelle place Nationale de Montauban : un îlot de fraîcheur pour l’été

Après plus d’un an de travaux, la place Nationale de Montauban retrouve ses visiteurs et redevient le cœur battant de la cité d’Ingres. Végétalisée et équipée d’un miroir d’eau, elle représente désormais une bulle de fraîcheur en cette période de fortes chaleurs.

Végétalisée et équipée d’un miroir d’eau, la place Nationale de Montauban est désormais un îlot de fraicheur pour ses habitants © Mairie de Montauban

La nouvelle place Nationale de Montauban a été inauguré le 8 juillet dernier, après plus d’un an de travaux de rénovation. « Métamorphosée, mais parfaitement intégrée au patrimoine classé qui la borde, elle est redevenue en quelques jours le cœur battant du centre-ville de la cité d’Ingres, tout en proposant désormais une bulle de fraîcheur particulièrement appréciable en cette période de fortes chaleurs », explique la mairie de la ville.

En effet, de nombreuses installations sont désormais mises en place pour rafraîchir ce lieu emblématique de Montauban. À commencer par le grand miroir d’eau au centre de la place, qui fait son apparition chaque matin entre 9h et 10h. Puis, entre 10h et 22h, les jets d’eau et de brumes s’enchaînent, pour le plus grand bonheur des enfants qui s’amusent à traverser les éruptions.

Bancs, jardinières, arbres…

Dix-sept jardinières de plus d’un mètre de haut dans lesquelles sont plantés des arbustes ont également été installées de part et d’autre de la nouvelle place Nationale de Montauban. Puis, « des floraisons saisonnières viendront compléter cet écrin », ajoute la mairie de la ville. À proximité de chacune de ces grandes vasques, tout autour du miroir d’eau, des bancs trônent désormais à l’ombre des bâtiments. « Ce mobilier qui jonche la place est un hommage à Ingres : le symbolique serpent qui l’orne est un clin d’œil aux œuvres du maître que le musée Ingres Bourdelle conserve et où l’on retrouve subtilement l’animal », poursuit la Ville.

Le sol, aussi, a fait l’objet d’une restauration. « Une rénovation complète était devenue nécessaire, notamment pour le carreau de la place qui, en raison d’une mauvaise qualité de pierres et de malfaçons, s’était dégradé et était devenu dangereux », avait déclaré la mairie de Montauban.

Des règles mises en place pour la tranquillité du coeur de ville

La place Nationale de Montauban est désormais réservée aux piétons. Ainsi, les véhicules, motorisés ou non, ce qui inclut les vélos et les trottinettes inclus, sont interdits. De plus, « afin de pouvoir profiter de la place et de son miroir d’eau dans le respect de tous, certaines règles ont été établies par arrêté », annonce la mairie. Comme :

L’interdiction des jeux de balles

L’interdiction du port du maillot de bain

L’interdiction de porter des chaussures dans l’eau et sur le carreau

L’interdiction de présence d’animaux dans l’eau et sur le carreau (même tenus en laisse)

L’obligation de maintenir les infrastructures en état de fonctionnement et de propreté

L’interdiction de déposer ou de déverser toute substance qui peut porter atteinte au bon fonctionnement et à l’état de salubrité des équipements

« Toute infraction à ce règlement est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 euros », termine la Ville.