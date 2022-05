Montauban. Top départ à la saison estivale au Port Canal

Jeudi 28 avril 2022, le Grand Montauban a inauguré les cabanes du Port Canal. Une étape qui marque le top départ de la saison estivale sur le port fluvial de Montauban.

Dès le mois de mai, un programme d’animations variées est proposé aux Cabanes du Port. © Patrick Fischer

Les beaux jours sont là et les nouvelles installations du Port Canal sont prêtes. A Montauban, la ville a inauguré ce jeudi 28 avril 2022, les Cabanes du Port. Depuis près d’un an, la ville souhaite transformer cette zone de loisirs qu’est le Port Canal, le port fluvial de Montauban. Après l’installation d’une aire de jeux en juin 2021, la municipalité de Montauban marque le top départ à la saison estivale. Comme elle l’explique dans un communiqué de presse : “Il est l’heure de profiter des beaux jours en sirotant quelques boissons fraîches les pieds dans le sable, sans oublier les nombreux tapas, qui raviront vos papilles”.

La transformation du Port Canal suit son cours

La gestion des infrastructures de l’ensemble du Port Canal a été confiée à Yann Chardavoine. Ce dernier s’occupe de la capitainerie, le développement touristique, la sécurité, l’aire de camping-car et l’animation des lieux. Mais ce n’est pas fini, il prévoit de nouveaux aménagements avec notamment un brasero, un espace cocktail, ou encore la présence d’un ostréiculteur.

Cette transformation prévoit également des aménagements sportifs. La mairie évoque la création d’un terrain de beach, multisports. La municipalité prévoit l’inauguration de cette nouvelle infrastructure début juin. Les amateurs pourront s’exercer au volley, au soccer ou encore au sandball. En plus du sable, la municipalité prévoit aussi un parcours d’accrobranche qui ouvrira à partir du mois de juillet. « Sans oublier les caboteurs. Ces petits bateaux électriques sans permis, seront à votre disposition à partir du mois de juillet », ajoute la mairie de Montauban.

De nombreuses activités au programme

Dès le mois de mai, les Cabanes du Port propose un programme d’animations variées. Le mercredi 4 mai ouvre le bal avec Franck le magicien. Un concert latino avec le groupe Salsa Parrilla y prendra également place le jeudi 5 mai. Sans oublier l’inauguration du Festival Dess’ Ingres, le 18 mai à partir de 18h30.

Des rendez-vous plus intemporels sont aussi possibles avec la Péniche Gaïa et la Vedette Olympe. Les deux bateaux accueillent des voyageurs pour des balades nautiques sur le canal. Elles proposent notamment des croisières privées de deux jours et une nuit ou encore des visites simples de quelques heures.

La ville de Montauban communique des rendez-vous supplémentaires :