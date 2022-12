Montauban : un collectif dénonce l’impact écologique du festival des Lanternes

Alors que Montauban organise la cinquième édition du festival des Lanternes, le collectif des Jeunes pour le Climat du Tarn-et-Garonne (CJC82) pointe du doigt le “greenwashing” de la mairie et dénonce l’impact écologique de l’événement.

La cinquième édition du festival des Lanternes a débuté le jeudi 1er décembre dernier à Montauban. Pendant plus de deux mois, des milliers de visiteurs déambuleront dans les allées du cours Foucault pour admirer les 2 500 structures lumineuses imaginées en hommage à la culture chinoise, comme au patrimoine du Tarn-et-Garonne. Si le collectif des Jeunes pour le Climat (CJC82) félicite l’aspect culturel « plus que louable » de l’événement, il dénonce le « greenwashing » orchestré par la mairie de la ville et la « fausse éco-responsabilité » des installations du festival.

Consommation importante des groupes électrogènes qui alimentent les lanternes

Dans un premier temps, le CJC82 rappelle que les Français sont actuellement invités à réduire leur consommation d’énergie. Aussi, que les collectivités du Tarn-et-Garonne mettent en place l’extinction nocturne de l’éclairage public pour contribuer à la sobriété énergétique et faire face à la pollution lumineuse.

Pendant ce temps, « nous avons à Montauban un festival de 3 000 lanternes qui carbure grâce à deux groupes électrogènes alimentés au gasoil non routier (GNR). Ces groupes qui consomment 40 litres par heure émettront sur toute la durée du festival autour de 87 tonnes équivalent CO2, soit autant que 87 allers-retours entre Paris et New York en avion », expliquent les membres du collectif.

Impact écologique du festival à Montauban

Par ailleurs, le collectif salue les dispositifs mis en place par la Ville concernant la gestion des déchets du festival des Lanternes et la mise en place de navettes pour favoriser les transports en commun. « Nous espérons que ces actions pourront être menées sur l’ensemble des événements portés par la collectivité à l’avenir (tels que les marchés hebdomadaires et le festival Montauban en Scènes, par exemple) », complètent-ils.

Néanmoins, des questions se posent sur l’impact environnemental de l’organisation d’un festival d’une telle ampleur. Notamment à cause de la consommation d’énergie des structures éclairées, mais aussi la pollution lumineuse qu’elles engendrent et les déplacements des milliers de visiteurs. D’après les estimations du collectif, « ce sont plus de 3 514 tonnes équivalent CO2 qui seront émises à l’occasion de cet événement. Soit une augmentation de 0,8 % des émissions de l’année 2022 au sein de Grand Montauban ». Les Jeunes pour le Climat appellent aujourd’hui à une mobilisation massive des élus « pour qu’ils mettent tous les moyens financiers nécessaires dans le respect comme le renforcement de leurs engagements et obligations climatiques ».