Montauban. Fermeture progressive du cours Foucault pour le Festival des Lanternes

Le cours Foucault de Montauban ferme progressivement au public pour permettre l’installation des grandes structures lumineuses qui composeront la prochaine édition du Festival des Lanternes. L’événement est organisé pour la première fois au cœur du chef-lieu du Tarn-et-Garonne.

Fermeture progressive au public du cours Foucault à Montauban pour l’installation des structures du Festival des Lanternes. CC Flo82 – Wikimedia Commons

La Mairie de Montauban annonce la fermeture progressive du cours Foucault. Ce parc situé au centre de la ville accueillera prochainement les imposantes structures lumineuses de la cinquième édition du Festival des Lanternes. « Afin de permettre aux habitués de profiter du parc le plus longtemps possible avant sa fermeture pour cause d’installation, de déroulement de la manifestation et enfin de désinstallation, une fermeture en deux temps a été décidée », explique le service communication de la Ville.

En effet, une première partie du cours Foucault a fermé ses portes mercredi 12 octobre. Elle comprend le terrain de pétanque et la place d’Armes. Puis, la seconde partie du parc, comprenant le reste de la zone, sera interdite au public dès lundi 17 octobre.

Première édition du Festival des Lanternes à Montauban

Après trois éditions à Gaillac, dans le Tarn, et une à Blagnac, en Haute-Garonne, c’est désormais au tour de Montauban, chef-lieu du Tarn-et-Garonne, d’accueillir le Festival des Lanternes. L’événement se déroulera du 1er décembre 2022 au 5 février 2023. Près de 500 000 visiteurs sont attendus dans la ville pour admirer plus de 2 500 structures lumineuses.

Cette année, la manifestation organisée sur les berges du Tarn s’articulera autour du thème “Sur les rives du Yangtsé”, un important fleuve de Chine. Aussi, plusieurs tableaux rendront hommage au patrimoine de Montauban, de son équipe de rugby aux Tontons Flingueurs en passant par les Ingres. Comme lors des éditions précédentes, les prix des entrées au festival oscillent entre 13 et 17 euros.