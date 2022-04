Montauban : Brigitte Barèges dévoile son Festival des Lanternes

Après Gaillac (Tarn) et Blagnac (Haute-Garonne), c’est désormais à Montauban que s’installera le Festival des Lanternes, comme l’a annoncé Brigitte Barèges, maire de la ville. L’édition 2022 aura lieu du 30 novembre prochain au 6 février 2023, sur le Cours Foucault. L’édile dévoile les premiers détails.

Brigitte Barèges ouvre les portes de Montauban au Festival des Lanternes ©Mairie de Montauban

C’est officiel ! Le Festival des Lanternes va poser ses lumières à Montauban, comme l’a annoncé Brigitte Barèges, la maire de la ville : « Nous avons voté le principe de cette manifestation ce jeudi 21 avril, en conseil d’agglomération. » La décision a du être prise et validée rapidement. D’une part, parce que l’organisateur Patrice Gausserand est “harcelé” par les tours operators qui souhaitent vendre l’événement à leurs clients. D’autre part, parce que les préparatifs importants demandent un délai d’au moins trois mois. Ainsi, l’édile de Montauban et Patrice Gausserand se sont rencontrés pour la première fois il y a seulement huit jours, lorsque ce dernier a révélé son choix quant à la ville hôte de son festival. Carcassonne, Plaisance-du-Touch, Perpignan et l’Andorre étaient également sur les rangs.

Et même si le contrat ne sera signé qu’en mai prochain, après qu’il ait été voté en conseil communautaire du Grand Montauban, certains détails sont d’ores et déjà actés. Ainsi, les dates durant lesquelles se tiendra le Festival des Lanternes ont été arrêtées : « Nous nous sommes mis d’accord sur 60 soirées, du 30 novembre 2022 au 6 février 2023 », révèle Brigitte Barèges.

De même, l’organisateur et la Mairie ont retenu le Cours Foucault pour accueillir les milliers de lanternes chinoises. Un lieu qui répond à toutes les exigences logistiques et règlementaires de l’événement. « Au départ, j’avais pensé au Jardin des Plantes, mais les allées n’étaient pas assez larges et le terrain pas plat, ce qui posait problème pour la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR) », confit la maire de Montauban. Le Cours Foucault, sur lequel se tient traditionnellement le Fête des 400 coups, offre un espace de 5 hectares. Une surface inférieure à celle du parc du Ritouret de Blagnac (9 hectares), qui avait accueilli l’édition 2021 du Festival de Lanternes, mais qui sera optimisée au maximum. « Des décorations pourront même être installées à plusieurs autres endroits de la ville », précise Brigitte Barèges.

Le spectre des déboires financiers de Blagnac

Quant aux prix d’entrée sur le site, ils resteront les mêmes que ceux pratiqués en 2021 lors de l’édition qui a eu lieu à Blagnac, soit entre 16 et 19 euros pour les adultes, entre 13 et 15 euros pour les 11 à 17 ans, et la gratuité pour les enfants de moins de 11 ans. « J’avais proposé un tarif de 12 euros au départ », lance Brigitte Barèges, avant d’être rattrapée par la réalité des chiffres. En effet, le bilan financier de l’édition précédente affiche un déficit de 600 000 euros, malgré un chiffre d’affaires de 5.3 millions d’euros. Un constat qui a d’ailleurs poussé Joseph Carles, le maire de Blagnac, à ne pas reconduire la manifestation dans sa ville.

Mais la maire de Montauban se montre confiante. Pour elle, il ne s’agirait que d’une erreur stratégique de son homologue haut-garonnais qu’elle ne reproduira pas. « Selon mes informations, il a notamment délégué au privé la sécurité de l’événement, ce qui a grevé le budget. Disposant de près d’une centaine de policiers municipaux et d’un dispositif de vidéosurveillance, nous ne devrions pas y avoir recours de notre côté », estime-t-elle. Et de souligner que Joseph Carles n’avait pas assez « développé les partenariats publics habituels ni le sponsoring privé ». Des manques de cofinancements qu’elle compte bien mettre en place pour l’édition montalbanaise du Festival des Lanternes.

500 000 visiteurs attendus

Sans oublier le contexte particulier dans lequel s’est déroulée l’édition 2021. Les mesures sanitaires encore en vigueur dues à la pandémie de Covid-19, comme le pass vaccinal et le port du masque obligatoire, expliquent une fréquentation à la baisse de la manifestation selon Brigitte Barèges. Elle, attend quelques 500 000 visiteurs dans sa ville. « Ce qui va générer des retombées économiques estimées à plus d’un million d’euros », calcule-t-elle.

Ils devraient découvrir à Montauban des structures inédites composées de 2 500 lanternes et 80 000 ampoules, réparties en plusieurs scénettes. Un parcours illuminé permettant de s’immerger dans les traditions et les légendes chinoises. Mais pas que… Une zone du festival rendra hommage à la ville hôte. « A Blagnac, Patrice Gausserand avait fait une référence à l’aéronautique. Pour l’instant, il ne nous a pas communiqué ses intentions pour Montauban. Peut-être imaginera-t-il une scène autour de la pomme ou des Tontons Flingueurs…», anticipe Brigitte Barèges. Une révélation qu’elle attend avec impatience, elle qui n’a jamais eu l’opportunité de se rendre à l’une des éditions du Festival des lanternes.