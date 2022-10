Montauban : un accord enfin trouvé entre la mairie et Vert Marine pour la gestion de la piscine Ingreo

Plus d’un mois après la décision de la société Vert Marine de fermer les portes de la piscine Ingreo de Montauban et la reprise de gestion par la Mairie, un accord a enfin été trouvé par les deux parties.

Un accord est trouvé entre la mairie de Montauban et Vert Marine pour la gestion de la piscine Ingreo. Photo d’illustration. CC 0 pxhere

« Vert Marine, en sa qualité de délégataire de service public, reprendra la direction de l’établissement dès le lundi 17 octobre dans l’intérêt des usagers et des salariés du complexe aquatique », annonce la maire de Montauban Brigitte Barèges dans un communiqué. En effet, un accord a enfin été trouvé entre la Ville et la société Vert Marine ce mercredi 12 octobre, après un mois de tensions au sujet de la gestion de la piscine.

Le conflit a débuté le 5 septembre dernier suite à la décision de la société gestionnaire de fermer les portes de l’établissement à cause de l’augmentation des prix de l’énergie. « Les hausses du coût de l’énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd’hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement, comme pérenne socialement, et ainsi de mener à bien nos missions de service public », expliquait l’entreprise, en ajoutant que « si cette hausse était impactée sur le prix d’entrée dans les établissements, ces derniers seraient multipliés par trois ».

Récupération de la gestion de la piscine Ingreo par la mairie de Montauban

Le message posté par Vert Marine a immédiatement fait réagir la maire de Montauban. Brigitte Barèges s’est dite « scandalisée » par cette décision, avant d’annoncer la reprise par la Ville de l’exploitation en régie provisoire du complexe. Le personnel de l’établissement, ainsi que son directeur, ont été réquisitionnés, permettant la réouverture des bassins dès le 12 septembre.

C’est donc un mois plus tard que les discussions ont abouties. La mairie ayant décidé de faire un geste pour Vert Marine : « Eu égard aux problèmes conjoncturels rencontrés par la société, et afin de l’accompagner dans sa reprise d’activité, la Ville de Montauban a décidé la suspension de la redevance du deuxième semestre 2022 et des frais engagés par la collectivité dans le cadre de la régie provisoire », explique l’édile. Les conditions de cet accord devront être validés par le conseil municipal du mardi 18 octobre.

« En outre, les conséquences financières des différentes décisions prises par la Ville de Montauban et Vert Marine feront l’objet d’une clause de revoyure en janvier 2023, consécutive au réexamen des impacts financiers générés par cette crise, et ce, afin qu’aucune des deux parties du dossier ne soit lésée », termine Brigitte Barèges.