Montauban. Francis Picabia et dada au musée Ingres Bourdelle

Pour fêter le lancement de l’exposition consacrée au peintre Francis Picabia, le Musée Ingres Bourdelle de Montauban propose un week-end de festivités burlesques, à l’image du mouvement dada auquel il appartenait.

Trois évènement sont prévus pour inaugurer l’exposition consacrée à Francis Picabia. Affiche : Musée Ingres Bourdelle.

« Picabia pique à Ingres », c’est le nom de la nouvelle exposition du musée Ingres Bourdelle. Lancée le vendredi 8 juillet à Montauban, elle se terminera le 30 octobre 2022. À y découvrir : les œuvres de Francis Picabia, peintre d’art moderne du début du XXe siècle.

Pour célébrer le début de l’exposition Picabia, le musée Ingres Bourdelle propose un week-end de festivités, du 8 au 10 juillet. Il y aura notamment une « dada party », et un atelier dada. Des noms qui font référence au dadaïsme, mouvement intellectuel et artistique auquel appartenait l’artiste.

Le programme du week-end Picabia au musée

Trois évènements sont prévus par le musée Ingres Bourdelle pour ce week-end Picabia. Vendredi 8 juillet, à 17h, les commissaires de l’exposition étaient sur place pour discuter. Une inauguration en présence de Carole Boulbès, historienne et critique d’art, Jean-Hubert Martin, historien de l’art et conservateur, et Florence Viguier-Dutheil, conservatrice en chef du musée.

« Nous vous invitons à une Dada Party, et si vous l’osez, à vous parer d’atours burlesques et inattendus, dans la plus impure tradition Dada ! », propose le musée Ingres Bourdelle pour la soirée du samedi soir. Un concert de la chanteuse franco-cubaine Irina Gonzalez aura lieu à 20h. Apéritifs et dégustations sont prévus dans la cour du musée toute la soirée (19h-22h). « Pour celles et ceux qui viendront en tenue loufoque, la première consommation est offerte », précise-t-il.

Dimanche, en début d’après-midi, place à l’atelier dada. À partir de 14h, les visiteurs sont invités à détourner certains dessins d’Ingres avec calques et crayons. Une façon de créer ses propres œuvres d’art à la manière de Picabia.

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à toute la famille. « Sérieux s’abstenir ! », préviennent les organisateurs.