Écoles, crèches, transports… À quoi s’attendre pour la grève du 19 janvier à Montauban ?

Plusieurs écoles de Montauban seront fermées lors de la grève du 19 janvier (illustration) CC BY I.Clio / wikimedia commons

Écoles et crèches fermées, transports perturbés… D’importantes perturbations sont à prévoir ce jeudi 19 janvier à Montauban. Pour rappel, les principales organisations syndicales ont appelé à la grève contre le projet de réforme des retraites. Le mouvement s’annonce très suivi dans la cité d’Ingres.

La majorité des écoles de Montauban seront fermées

En effet, 20 des 37 écoles publiques de la ville seront fermées. Et parmi les écoles ouvertes, 13 vont compter plus de 25% de grévistes. « Le centre de loisirs du Ramiérou offrira un service minimum d’accueil pour les enfants dont l’enseignant est gréviste dans les écoles fermées ou comptabilisant plus de 25% d’enseignants grévistes », indique la mairie. Cette garderie sera ouverte de 7h30 à 18h30.

Les services de cantine seront assurés au sein du centre de loisirs du Ramiérou ce jeudi et également dans les écoles maternelles et primaires ouvertes. Mais le repas sera « “aménagé” spécial jour de grève », annonce la Ville de Montauban. Par ailleurs, « l’accueil périscolaire est maintenu aux horaires habituels » dans les différentes écoles ouvertes ce jeudi 19 janvier, précise la municipalité.

Les crèches impactées par la grève de ce jeudi 19

Contrairement aux établissements scolaires de la cité d’Ingres, « les crèches ne sont pas en mesure d’assurer un service minimum compte-tenu des normes d’encadrement de la petite enfance », souligne la mairie. Toutefois, seules trois d’entre elles sont fermées dans le Grand Montauban ce jeudi. Il s’agit de la crèche Farandole, de la crèche Pom d’Api à Bressols et de celle des Coccinelles à Escatalens.

Les autres, au nombre de six, seront ouvertes en totalité ou partiellement. Ainsi, la crèche Arc en ciel aura seulement deux sections ouvertes sur trois. Ce sera également le cas de celle du Petit Prince. L’amplitude horaire de cette dernière sera d’ailleurs réduite de 8h à 18h. Cette crèche accueille normalement les enfants de 7h30 à 18h30.

Quelle perturbation dans les transports à Montauban ?

Pas de grève du côté des transports en commun à Montauban. En effet, ils « circuleront normalement durant la journée du 19 janvier », assure la municipalité. Toutefois, des retards sont à prévoir. La manifestation prévue dans la commune ce jeudi pourrait effectivement engendrer quelques perturbations de circulation. Cette dernière prendra son départ à 10h depuis l’esplanade des Fontaines.

Les transports scolaires vont également desservir les écoles de la cité d’Ingres demain. Les usagers pourront retrouver diverses informations sur les déviations et les dessertes scolaires notamment, sur le site des transports montalbanais. Elles seront mises en ligne « au fur et à mesure des modifications », informe la Ville de Montauban.