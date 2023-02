Climat. Un collectif appelle le Grand Montauban à plus d’ambitions

Un collectif écologiste du Tarn-et-Garonne appelle le Grand Montauban à déclarer l’urgence climatique lors du prochain conseil communautaire.

Photo d’illustration. © Pixabay

À la sortie du dernier conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Montauban, des membres du collectif des jeunes pour le climat du Tarn-et-Garonne ont distribué des prospectus. Sur ce document, ils appellent les élus à « déclarer l’urgence climatique » lors de leur prochain rendez-vous.

Ils font remarquer que les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas diminué pas sur le territoire du Grand Montauban en 2022, selon le rapport d’évaluation à mi-parcours du Plan climat-air-énergie territorial. Pourtant, le Grand Montauban s’engage à les réduire depuis 2011.

« Les conséquences du dérèglement climatique sont pourtant déjà présentes sur notre territoire, comme le montre le relevé des températures en 2022 avec une moyenne de +2,1°C par rapport aux normales saisonnières (1981-2010) », indique le collectif.

Le collectif écologiste lance une série de propositions aux élus du Grand Montauban

Souhaitant une action rapide des élus, le collectif des jeunes pour le climat du Tarn-et-Garonne émet une série de propositions pour déclarer l’état d’urgence climatique.

– La présentation dans les six mois d’un plan d’urgence de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation à la crise climatique et environnementale, intégrant un échéancier et la nomination d’un délégué au suivi de ce plan ;

– L’augmentation des investissements climat pour atteindre les 18% du budget d’investissement ;

– L’analyse de l’ensemble du budget de la collectivité, investissements et fonctionnement, sous le prisme de ses effets sur le climat ;

– La mise en place d’espaces de concertation comme le conseil de développement des instances de bénévoles et de la société civile ;

– Lancer une grande concertation citoyenne pour le climat du Grand Montauban ;

– Développer les mobilités douces et mettre en œuvre un ambitieux plan vélo ;

– Lancer un grand plan de plantations de micro-forêts-urbaines dans les collectivités du Grand Montauban pour limiter les îlots de chaleur ;

– Stopper la destruction des espaces naturels.