Montauban. Le cimetière urbain en travaux pour deux mois

Le cimetière urbain de Montauban entame une période de travaux d’assainissement. Durant deux mois, la circulation et le stationnement aux abords du cimetière seront perturbés.

Le cimetière urbain de Montauban va connaître une nouvelle période de travaux. © Olybrius

À partir du mardi 19 avril, le cimetière urbain de Montauban va être réaménagé, comme l’a annoncé la municipalité. Des travaux qui devraient durer environ deux mois. Plusieurs chantiers d’assainissement sont prévus, avec la mise en place d’équipements de collecte et de bassins de rétention des eaux pluviales. La surface des allées du cimetière va également être remise en état. Le tout pour un montant de 230 000 euros.

Afin de limiter les contraintes pour les visiteurs du cimetière, les horaires de réalisation des travaux ont été adaptés afin de permettre aux Montalbanais d’accéder plus facilement au cimetière, et également de faciliter l’accès aux tombes en cas d’obsèques. De même, les travaux n’auront pas lieu durant les week-ends, permettant ainsi le total accès aux allées du cimetière.

Le stationnement perturbé aux abords du cimetière

Durant toute la durée de ce chantier, il ne sera plus possible de se garer en face de l’accès au cimetière, rue de l’Égalité. Les places de stationnement seront limitées afin de permettre l’accès à la zone aux engins de chantier. La borne de recharge de véhicules électriques restera, elle, accessible.

Les préfabriqués du chantier et la zone de stockage des matériaux nécessaires aux travaux seront installées sur le parking en bout de la contre-allée, à proximité de la rue Henri Tournier. Ce dernier restera toutefois accessible aux riverains et visiteurs. L’entrée et la sortie des véhicules se fera par la rue des Combattants d’Indochine.

Après avoir lancé des démarches de reprise des concessions abandonnées il y a trois mois, la mairie de Montauban continue ses opérations afin de rénover au cimetière urbain de la ville.