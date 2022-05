L’abattoir de Montauban au bord du dépôt de bilan, le département du Tarn-et-Garonne vole à son secours

L’abattoir de Montauban est confronté à d’importantes difficultés. Le département du Tarn-et-Garonne a organisé une table ronde pour envisager des solutions. La disparition de l’établissement serait dommageable étant donné qu’il travaille avec des éleveurs de trois départements.

L’abattoir de Montauban est confronté à d’importantes difficultés. Une table ronde a été organisée pour envisager des solutions. Crédit photo : licence pixabay – CC BlackRiv

La situation de l’abattoir de Montauban devient préoccupante. L’établissement fait face à d’importantes difficultés financières. Pour l’instant, aucune procédure n’est engagée au tribunal du commerce. Mais une lumière rouge est allumée du côté du conseil départemental du Tarn-et-Garonne.

C’est pourquoi, la collectivité a donc organisé une table ronde avec une soixantaine d’acteurs du dossier jeudi 28 avril. Parmi les présents, des éleveurs, experts-comptables, ou encore des élus de la mairie et du conseil régional. Il faut rappeler que cet abattoir au caractère multi-espèces collabore avec des éleveurs de trois départements, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et du Lot. Il n’est pas certain que d’autres abattoirs pourront prendre leurs bêtes en charge.

Il a notamment été décidé de recruter un nouveau directeur pour l’abattoir de Montauban. L’établissement en est dépourvu aujourd’hui. Il s’agit d’une SARL comptant quatre associés qui l’ont acheté en 2019. Aussi, la CCI propose la réalisation d’un audit de production et de vente, et une étude de reprise. De son côté, la Région est prête à intervenir à travers différentes aides. La trésorerie de l’abattoir de Montauban a été mise à mal par la perte d’un important client et des investissements de mises aux normes.