Montauban. Retrouvez les concerts gratuits des Lives du Jeudi

Les festivités d’été à Montauban vous proposent des concerts gratuits, avec notamment les Lives du Jeudi.

Pour la deuxième année consécutive, Montauban lance ses festivités d’été. Neuf semaines au cours desquelles seront proposés une cinquantaine de rendez-vous culturels pour une saison estivale ré-enchantée. Un rendez-vous baptisé “Enfin l’Été à Montauban”.

Chaque jeudi, la Ville “se met au rythme de la nuit afin d’offrir à ses habitants une parenthèse sonore”. Véritable tremplin musical pour les voix émergentes ou projecteur sur les signatures connues du grand public, les artistes donneront le ton au sein des lieux emblématiques de la cité d’Ingres.

Des rendez-vous culturels et sportifs gratuits à Montauban

“Enfin l’Été” c’est… Une cinquantaine de rendez-vous culturels et sportifs durant plus de neuf semaines, entièrement gratuits, programmés pour le plaisir de tous : La Plage du 23 juillet au 1er août, concerts, spectacles, cinéma en plein air, animations sportives, jeux… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Ne ratez pas les prochaines dates, avec le jeudi 5 août, Marie Amali Duo à 21h à Port Canal pour un duo solitaire du piano et de la voix, au caractère intimiste. “Le relais entre l’instrument piano objet et l’instrument corporel de la voix demande un équilibre acoustique entre les deux, d’autant plus que le clavier est ponctuellement modifié par des effets de distorsion/réverbération”.

Pop électro et pop folk

Le jeudi 12 août à 19h30 au Musée Ingres Bourdelle de Montauban, retrouvez Samaka Pop électro acoustique (réservation obligatoire sur le site du musée), un duo pop électro acoustique à l’allure aquatique, aussi énergique que poétique. “Samaka, c’est une guitare une voix, saupoudrés d’électro. Un duo sur scène et dans la vie. L’alchimie incroyable de ces deux jeunes originaires de Corrèze est née grâce à leur parcours très différent mais complémentaires”.

Le public découvrira ensuite Jell-oO Folk le jeudi 19 août à 21h à Port Canal, un duo aux compositions pop folk composé de Johanna Luz et Vincent Barrau, “deux musiciens chanteurs au talent immense et d’une extrême générosité”. Leur répertoire est le fruit d’une collaboration dans lequel “ils composent, arrangent et écrivent les textes à deux avec l’envie de véhiculer l’émotion à travers ce qui est authentique, sincère et profondément sensible”.

Retrouvez le programme complet des festivités d’été sur le site de la Ville de Montauban.

Source : communiqué de presse