Montauban. Napoléon régnera bientôt sur l’allée de l’Empereur

Une statue de Napoléon Bonaparte va bientôt être inaugurée sur l’allée de l’Empereur à Montauban. Une sculpture offerte par la Société des membres de la Légion d’honneur du Tarn-et-Garonne pour commémorer le bicentenaire de la mort du ”Petit Caporal”.

Marchant l’air songeur, Napoléon Bonaparte, régnera bientôt sur l’allée de l’Empereur à Montauban. En effet, à l’occasion du bicentenaire de la mort, la mairie de Montauban a décidé d’ériger une statue qui rende hommage à Napoléon Bonaparte, le premier Empereur des français. Un projet initié et porté par la Société des membres de la Légion d’honneur du Tarn-et-Garonne qui offrira la sculpture réalisée par l’artiste Emmanuel Michel, à la ville. La collectivité se chargeant, pour sa part, de la réalisation du socle et l’installation de l’œuvre dans l’espace public.

Napoléon à l’origine du Tarn-et-Garonne

Cette statue, qui prendra place à l’angle de la rue Bessière, sera inaugurée le jeudi 4 novembre prochain. Une date choisie pour rappeler le rôle joué par Napoléon premier dans la création du département du Tarn-et-Garonne, par décret impérial le 21 novembre 1808, en réunissant des territoires retirés aux départements voisins.

« La sculpture de Napoléon prendra donc place prochainement en bordure de l’allée de l’Empereur qui célèbre Napoléon et mène à la préfecture de Tarn-et-Garonne. Décalée de quelques mètres du flux de circulation, elle est positionnée à l’angle de la rue Bessières, afin de jouir d’un cadre plus apaisé et de bénéficier du beau mur de briques de l’Ancien collège, dont le fronton constitue ici comme un mur de scène. Cet emplacement n’a pas été choisi au hasard puisque Napoléon avoisinera un autre acteur de la Révolution française, Jeanbon Saint-André, qui s’est rallié très tôt aux côtés de l’Empereur », précise la mairie de Montauban.

Également connu comme le ”Petit Caporal” ou , au contraire le ”Grand Général”, Napoléon Bonaparte restera comme l’un des plus célèbre va-t-en-guerre de l’Histoire. Les campagnes napoléonienne ayant fait près de trois millions de morts dans toute l’Europe.