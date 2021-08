Montauban. Des longs travaux commencent sur une rue du centre-ville

Le 6 septembre marque le début de longs travaux sur la rue Victor Bergis à Montauban. L’idée est d’embellir et d’aménager le centre-ville.

La Ville de Montauban entame une longue période de travaux sur la rue Victor Bergis à partir du 6 septembre. “Dans l’esprit de ceux réalisés rue Carnot, débutent en septembre les travaux d’aménagement et d’embellissement de la rue Bergis”, annonce la mairie.

Les travaux seront réalisés en deux phases selon la mairie. La première commence le 6 septembre et se poursuit jusqu’au début de l’année 2022. À ce moment, “les travaux se concentreront sur les réseaux des eaux pluviales et eaux usées, l’enfouissement des réseaux aériens et la réalisation d’un revêtement de voirie provisoire”, indique la municipalité. “À partir de fin 2022, sera ensuite réalisé le revêtement de surface définitif (bordures, avaloirs, enrobé chaussée, trottoirs…).”

La fin des travaux est attendue en 2023. La mairie prévoit de conserver une voie à sens unique du boulevard Blaise Doumerc vers le boulevard Gustave Garrisson.

Avec les travaux, des perturbations sur cette rue à Montauban

Les piétons pourront toujours passer par là. En revanche, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. La circulation et les accès aux garages seront autorisés de 17h30 à 7h30 du lundi au vendredi et durant le week-end. Il faut s’attendre à ce que certains garages ne soient pas accessibles suivant l’avancement des travaux. Les riverains en seront informés.

Une réunion publique sera organisée le mercredi 1er septembre à 16 heures, rue Victor Bergis, pour répondre aux questions des riverains, présenter le projet et son calendrier.