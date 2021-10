Montauban. Le festival Mister Freeze met les femmes en avant

Le festival Mister Freeze est à Montauban jusqu’au 7 novembre. Pour l’occasion, les femmes sont mises à l’honneur. Elles sont vingt à exposer.

Le festival Mister Freeze a posé ses valises à Montauban pour une exposition visible jusqu’au 7 novembre. Pour l’occasion, les graffeurs mettent en avant les graffeuses, de plus en plus nombreuses dans ce milieu.

Avec cette exposition baptisée Laidies, une vingtaine d’artistes de toute la France montrent leurs savoir-faire. Plusieurs genres et techniques sont représentés. Pour toutes les accueillir, le festival à installer ses quartiers dans le Hall 82 au Parc Aussonne. Celui-ci offre aux créatrices une surface de 800 m2.

En plus de l’exposition dédiée aux femmes, le festival Mister Freeze propose également des rencontres, ateliers et concerts. L’association Roulez jeunesse a d’ailleurs monter un skatepark pour que les membres puissent skater et pour donner des cours.

Infos pratiques : Festival Mister Freeze ; jusqu’au 7 novembre ; Hall 82, 609, route du Nord, sortie 60, à Montauban.