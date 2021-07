Montauban. L’exposition “Ma Ville en partage”

33 habitants volontaires témoignent de leur rapport à Montauban dans l’exposition “Ma Ville en partage”.

Le centre patrimonial CIAP de Montauban accueille, jusqu’au 19 septembre 2021, une exposition très particulière. Son point de départ ? Le fait de “quitter sa ville ou son pays”, un acte fort, un déracinement dont les motivations peuvent être économiques, politiques, amoureuses ou guidées par l’esprit de découverte. Alors, “les premiers pas dans la nouvelle ville sont alors source d’étonnement, d’émerveillement voire d’incompréhension”.

Au sein de cette exposition, les témoignages de Montalbanais d’adoption sont accompagnés de paroles de Montalbanais de toujours, nés dans la cité d’Ingres. “La diversité des sensibilités et des parcours esquisse un portrait de la ville par ses habitants ; le portrait de ses habitants dessine en retour la silhouette de notre cité. Les regards se croisent, des fils se tendent entre les cultures, établissant des passerelles entre Montauban et des ailleurs proches ou lointains”.

Portraits d’habitants de Montauban

L’exposition est une sorte de “kaléidoscope de portraits restituant la mémoire privée d’un Montauban intime, précieux à ses habitants”. Depuis 2019, le CIAP, le Centre Social La Comète, le Pôle Mémoire et la MJC se sont associés avec enthousiasme autour du projet d’exposition “Ma ville en partage”. Leur souhait commun ? “Révéler au grand public la richesse et la diversité humaine qui peuple notre « ville-à-la-campagne » et rendre visible les liens tissés entre l’Ici et l’Ailleurs ; croiser nos regards sur la ville aussi, en comprendre les mécanismes de renouvellement de sa population”. Les partenaires n’ont pas voulu faire un échantillon représentatif de la population, préférant “varier les profils afin d’enrichir les regards : des natifs, des arrivants nouveaux ou depuis 60 ans, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des arrivants de tous les continents”.

Havre de paix pour certains, terre d’asile pour d’autres, Montauban se dévoile en “ville-ressource où il fait bon vivre : 33 habitants volontaires ont partagé avec émotion leur découverte, conquête ou reconquête de la ville”. La plupart des témoignages seront conservés et viendront enrichir les archives municipales d’un patrimoine culturel immatériel montalbanais bien vivant. Pour dresser ce portrait mémoriel tout en nuance, les partenaires ont fait appel à une artiste et un journaliste, Nathalie Grondin et Rémy Torroella.

Mémoire collective

Les témoignages se sont enrichis au fil des rencontres. L’exposition est composée de 24 entretiens sonores assortis de 23 photographies et de 9 portraits filmés, d’une bande-son de 20 minutes reprenant les meilleurs extraits des rencontres. Elle est conçue comme “un patchwork de mémoires individuelles composant une mémoire collective”. Les témoignages s’écoutent avec un téléphone portable via des QR-Codes ou avec un audioguide disponible à l’entrée.

Infos pratiques

Exposition “Ma Ville en partage”, à découvrir au CIAP (Ancien Collège – 25 allée de l’Empereur / 05 63 63 30 50), de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, du lundi au samedi jusqu’au 19 septembre 2021. Retrouvez la version numérique de l’exposition sur la plateforme Soundcloud.

Source : communiqué de presse